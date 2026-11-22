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第63屆金馬獎今（22）日晚間揭曉最佳新導演，舒淇憑首部自編自導長片《女孩》拿下獎座。她上台透露，自己曾答應侯孝賢，一定要完成這部電影，也感性地說：「如果沒有侯孝賢導演，就沒有《女孩》，就沒有現在的我。」舒淇先感謝金馬評審，也向在電影起步時就支持她的葉如芬道謝。她回憶一決定要拍《女孩》，第一通電話就打給對方，沒想到如芬姐二話不說就答應支持，讓她能義無反顧地把電影拍完。談到侯孝賢，舒淇說，自己的演藝生涯至少有三分之一的時間，受到侯導的幫助與支持，也是他不斷改變她，讓她在電影界走到今天。舒淇回憶，當年拍《刺客聶隱娘》時，她一度懷疑自己怎麼可能演好一個不能有太多表情的殺手，侯孝賢卻鼓勵她：「你去嘗試，因為你只要去嘗試，你就可能可以做得到。」她把這句話記到現在，也在台上重提侯導教她的事：人沒有極限，只要繼續努力，就有機會突破自己。最後，她再一次向他道謝：「謝謝侯導。」舒淇憑《女孩》拿下金馬獎最佳新導演，後台坦言坐在台下時「既期待，但是又很平靜」，還一直默背得獎感言，沒想到上台太緊張，謝完侯孝賢才發現漏了劇組和爸媽。她說，《女孩》從台灣出發，繞了一圈回到家鄉獲得肯定，就像拿著第一名的成績單跑回家，想跟爸媽喊：「耶！我拿到了！我第一名了！」她接著自曝，弟弟才告訴她爸爸前兩天喝醉又和媽媽打起來，忍不住笑著補一句：「但是他們兩個還在打架！」她說換個角度想，知道兩人身體都還健康，自己也滿開心。談到從李安、奉俊昊兩位崇拜的導演手中接過獎座，舒淇笑說，感覺自己「整個都已經是發亮的金子了」，直呼「超爽的」。至於上台落淚，她自曝：「其實我本來可以哭得更慘的。」結果一看到大字幕上的倒數秒數，「突然眼淚就縮回去了」。她也說，這座獎給她最大的動力，就是繼續拍第二部電影，還笑著許願：「我下一次努力拿最佳導演。」舒淇的第一座金馬獎，是1998年憑《古惑仔情義篇之洪興十三妹》拿下的最佳女配角；2005年，她再以侯孝賢執導的《最好的時光》封后。相隔21年，舒淇帶著首部自編自導長片《女孩》回到金馬，以最佳新導演身分抱回生涯第3座金馬獎，也成為金馬史上首位集齊最佳女配角、最佳女主角與最佳新導演的人。