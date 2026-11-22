柯瑞今年在球員「相對真實命中率（rTS%）」榜單中，排名高居全聯盟第一，領先第2的「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）6.1%，甚至比聯盟平均多出14%，堪稱斷崖式領先

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「相對真實命中率」是什麼？柯瑞高居全聯盟第一

「相對真實命中率（rTS%）」，門檻為至少出戰10場、場均上場超過25分鐘、每100回合真實出手超過25次，並以「真實命中率－聯盟平均真實命中率」後得到的結果

柯瑞斷崖式領先 出賽時勇士勝率70%

🏀相對真實命中率（rTS%）榜單TOP 10：

金州勇士世界巨星柯瑞（Stephen Curry）今年以38歲高齡迎來再度進化，根據數據媒體《Clutch Numbers》統計，，且柯瑞作為外線球員，讓這項數據更顯難得。柯瑞本季先發出賽10場，場均出賽僅26.8分鐘，就能攻下27.8分、3.7籃板與3.9助攻，高效率貢獻數據背後，是極度誇張的投籃命中率，包含總命中率50%、三分45.7%和罰球98.7%，不僅沒退化，甚至打出近5季最高效進攻表現。此外，數據媒體《Clutch Numbers》也統計本季所有球員，正數代表高於聯盟平均。此份榜單中，柯瑞以+14.0%高居全聯盟第一，代表他的真實命中率比平均高出14%，第2名的阿德托昆博、里夫斯僅+7.9%，以高效聞名的馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama），在此榜單中位列第10，數據為+4.0%，尤其柯瑞有超過58.7%比例是三分線出手，讓這項數據顯得更浮誇。最後從戰績上來看，柯瑞本季打過10場比賽中，勇士贏下其中7場，勝率高達70%，沒出賽的6場中，勇士僅有1勝5敗，勝率雪崩跌至16.6%，顯見柯瑞對勇士重要性不可言喻，甚至可以說，勇士整個進攻體系完全以柯瑞在場上時為核心打造。1. 柯瑞（Stephen Curry）— +14.0%2. 阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）— +7.9%3. 里夫斯（Austin Reaves） — +7.9%4. 唐斯（Karl Anthony Towns）— +7.4%5. 莫瑞（Jamal Murray — +6.7%6. 唐西奇（Luka Doncic）— +5.2%7. 馬克西（Tyrese Maxey）— +4.9%8. 申京（Alperen Sengun）— +4.8%9. 阿夫迪亞（Deni Avdija）— +4.7%10. 文班亞馬（Victor Wembanyama）— +4.0%