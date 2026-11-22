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第63屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心揭獎，最佳男主角由《雙囍》劉冠廷獲獎，他發表得獎感言時哽咽表示：「我想告訴正在表演路上努力的大家，堅持下去，你是個演員就應該要抬頭挺胸說出你的職業！」劉冠廷感謝家人，透露媽媽、妹妹有來到現場，他跟爸媽、阿嬤喊話自己得獎，此外，劉冠廷說，自己這二十年來有許多懷疑、質疑自己和徬徨的時刻，曾經想是不是不用那麼堅持地要做表演，「但我想告訴正在表演路上努力的大家，堅持下去，你是個演員就應該要抬頭挺胸，當別人問你職業，你要大聲地說我是演員！」劉冠廷在《雙囍》飾演新郎「高庭生」，5歲時父母離異，從小在兩邊家庭之間努力不讓任何人失望；婚禮當天，多年不相往來的父親高盛宏（庹宗華飾）與母親白雁心（楊貴媚飾）爭相主持，他只好瞞著雙方，和新娘吳黛玲（余香凝飾）在同一天各辦一場婚禮，片中新娘也懷有身孕。許承傑說，創作起點來自他自己的婚禮，他小時候也常在兩個家庭之間奔波。劉冠廷說角色「身為新郎必須同時討好雙方父母」，他受訪時也自認和角色一樣習慣討好別人；戲中太太懷孕，現實中太太也剛生小孩，讓他很投入。劉冠廷1988年出生，臺灣藝術大學戲劇系畢業，退伍後擔任國小體育老師，一邊試鏡。導演陳玉勳拍廣告時認識他，鼓勵他參加「Q Place表演教室」甄選，之後參演植劇場系列，2018年以《花甲男孩轉大人》的鄭花明獲第53屆金鐘獎戲劇節目男配角獎。2019年以《陽光普照》、2021年以《詭扯》兩度獲金馬獎最佳男配角。