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新北市長候選人李四川今（22）晚舉行板橋大團結晚會，現場湧入超過五千名鄉親，新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕都到場力挺，重現「漢子、禿子、燕子」合體氣勢。侯友宜致詞時感性的說，「真的捨不得離開大家，但時間到了」，每件事都要有始有終，「我要找一個比我更愛新北市、比我更了解新北市，接續可以比我做得更好的接班人」，這樣他的心才放得下，心願才會圓滿，「而這個人就是李四川」。李四川感嘆，參選才一個月，原本大家口中的優秀副市長就被抹黑成「黑道」，這樣充斥抹黑攻擊的選舉文化，就是讓許多人不敢參選、為民服務的原因，他強調，一個國家變壞，不是壞人太多，而是好人太沉默，壞人才會越來越囂張，懇請鄉親11月28日用手中的選票，讓國家走上正確的道路。韓國瑜則感性細數李四川一路走來的艱辛。他說，李四川16歲離開屏東小琉球，到高雄就讀岡山農工，每到午餐時間就獨自跑去看火車，同學都以為他愛看火車，後來才知道，他其實是沒錢吃午餐，就這樣看了三年的火車，而李四川就是秉持這份精神，一路打拚、奮鬥不懈。韓國瑜並回憶，李四川擔任高雄市副市長時，堅持親自到下水道察看，才發現裡頭嚴重淤積，立刻調派機具一寸一寸挖乾淨；韓國瑜強調，政治人物拿到權力只有兩條路，一條是「作威作福」，一條是「做牛做馬」，李四川在任何崗位上，選擇的都是為民眾做牛做馬，上任新北市長第一天一定就能全盤進入狀況，全力為新北衝刺。盧秀燕則細數李四川的建設成績，她說，李四川做了「上千條路和橋」，許多道路都有李四川拓寬或維護過的痕跡，更對新北的大街小巷最了解，跟侯市長一樣，是對新北最有貢獻的人；她相信李四川當上市長，一定能把新北建設得更好、更繁榮。最後，即將卸任的侯友宜感性表示，回頭一看，謝謝大家讓他在新北種下許多建設，「真的捨不得離開大家，但時間到了」，侯友宜也說，每件事都要有始有終，板橋還有泰板輕軌、板橋醫療園區等建設要延續，「我要找一個比我更愛新北市、比我更了解新北市，接續可以比我做得更好的接班人」，這樣他的心才放得下，心願才會圓滿，「而這個人就是李四川！」侯友宜說，李四川做了幾十年公務人員，「老老實實、清清白白」，疼惜新北、疼惜台灣的心跟大家都一樣，懇請鄉親全力支持。