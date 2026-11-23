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數據指標 柯瑞（2026-27賽季／截至11月8日） 詹姆斯（2022-23賽季／完整賽季） 出賽場次 8場 55場 場均時間 29.6分鐘 35.5分鐘 場均得分 31.3分 28.9分 場均籃板 4.0籃板 8.3籃板 場均助攻 4.6助攻 6.8助攻 投籃命中率 49.7% 50.0% 三分命中率 44.7% 32.1% 罰球命中率 98.5% 76.8% 真實命中率（TS%） 70.8% 58.3%

美國職籃（NBA）金州勇士隊當家一哥柯瑞（Stephen Curry）在11月8日在對陣奧蘭多魔術隊一役全場19投13中、罰球10罰全中狂飆41分。若將38歲的柯瑞與2022-23賽季同樣處於「38歲賽季」的詹姆斯（LeBron James）放在一起比較，究竟誰更勝一籌？攤開《StatMuse》統計，若截至8日柯瑞場均僅打29.6分鐘便能轟下31.3分，真實命中率更衝上誇張的70.8%。若從年齡切點、出賽樣本與全能影響力拆解，兩大跨世代神獸其實各自寫下了難以複製的傳奇劇本。從核心基礎數據來看，柯瑞在2026-27賽季前8場出賽中，場均僅上陣29.6分鐘，便能高效繳出31.3分、4.0籃板與4.6助攻，投籃命中率達49.7%；反觀詹姆斯在2022-23賽季代表湖人出戰55場例行賽，場均上場35.5分鐘，交出28.9分、8.3籃板與6.8助攻，投籃命中率為50.0%。表面上兩人整體投籃命中率幾乎不分軒輊，但若將視角轉向高階數據「真實命中率」，兩人卻出現顯著落差。柯瑞高達70.8%，詹姆斯則為58.3%，關鍵原因在於外線與罰球線上的火力差距。柯瑞該樣本期間三分命中率高達44.7%、罰球命中率更來到98.5%；詹姆斯該季這兩項數據分別為32.1%與76.8%。雖然柯瑞數據目前看起來比較好，但還是必須納入三項客觀的前提，首先是「年齡計算的節點」。1988年3月出生的柯瑞在2026-27賽季開幕時已滿38歲，賽季中更將迎來39歲生日；而1984年12月底出生的詹姆斯，在2022-23賽季開打時仍為37歲，直到12月30日後才滿38歲，因此詹姆斯的賽季均值包含了部分37歲時期的表現。其次在「全能貢獻度」方面，詹姆斯在2022-23賽季場均籃板比現階段的柯瑞多出4.3個、助攻也多出2.2次，展現出更全面的持球組織與禁區保護能力；當然，柯瑞在場上強大的無球跑動與外線牽制力，也難以單靠傳統數據完全量化。最後則是「樣本的多寡」，詹姆斯的55場出賽是歷經漫長賽程磨礪後的最終成績單，而柯瑞的8場數據僅是新賽季序幕，隨著賽程推進與體能消耗累積，38歲神射能否在傷癒回歸後將逆天效率延續至季末，仍有待時間給出最終答案。