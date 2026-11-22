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第63屆金馬獎頒獎典禮今晚（22日）揭曉名單，「最佳劇情片」由《善男信女》奪下，監製莊麗真在台上感性表示：「我做了一輩子電影，終於有機會站在（這個）舞台上，很興奮！」除了感謝團隊用心拍攝，她也謝謝台灣、香港的宣傳公司，每天想辦法把觀眾帶進戲院，透露目前電影已經在台灣上映，希望大家給它機會；導演楊兩全則表示這個獎對他來說很重，「但我可以拿起來，很感謝全部人！」也喊話希望大家一起進戲院看電影。《善男信女》是楊兩全首部執導的長片，片中楊偉倫飾演的茶餐廳老闆榮吉，與鍾雪瑩飾演的若蕾因一份送錯的外賣交惡，報復手段一步步升級，最後成為彼此的救命稻草；彭秀慧、盧鎮業、伍詠詩、甄玉如也參與演出。楊兩全說，故事概念來自網路流傳的一段閉路電視片段，片中菜檔大嬸與買菜大叔因小事扭打，讓他好奇兩人為什麼會爆發，他認為兩個小人物可以探討社會的不同面向。故事講述茶餐廳老闆榮吉（楊偉倫飾）與若蕾（鍾雪瑩飾）因一份送錯的外賣交惡，報復手段步步升級，最後成為彼此的救命稻草。楊兩全說，故事概念源於一段網路熱傳的閉路電視片段，菜檔大嬸與買菜大叔因小事扭打，讓他好奇兩人為何大打出手，小人物也可以探討出社會不同面向。