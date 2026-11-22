葉君璋在台上與味全龍球員集合談話，不少球員都哭成一團，搭配背景五月天神曲《乾杯》，讓球迷也淚崩

我是廣告 請繼續往下閱讀

葉君璋奪冠後卸職 奪冠餐會上球員哭成一片

郭天信、劉基鴻等主力都淚崩 球迷：葉總這些年辛苦了！

「龍將們的淚水已經道盡了一切」、「看了心酸酸，感謝分享」、「葉總這些年辛苦了！謝謝你（內牛滿面」、「謝謝葉總 帶領龍隊拿下兩座總冠軍 還有對球迷親切的招呼和簽名」

3冠教頭葉君璋剛率領味全龍奪下2026年中職總冠軍，今（22）日震撼卸下總教練一職，引發外界關注。啦啦隊成員小螞蟻晚間無預警在Threads上發文，畫面是奪冠餐會上，，「這真的很催淚」、「謝謝你葉總」、「為什麼我的眼睛下雨了」葉君璋今年率領味全龍打出年度勝率第一，台灣大賽4：2淘汰中信兄弟，取得建隊6年來第2座中職總冠軍，但今日卻傳出震撼卸下總教練一職，讓許多球迷都感到驚訝。儘管下午葉君璋並未受訪，但晚間啦啦隊成員小螞蟻在Threads上發布短片，為聚餐當下球員演唱歌曲道別葉君璋，大螢幕寫上「葉總，謝謝你，辛苦了！」後來球員更聚集在台上，與葉君璋談話。搭配背景音樂播放五月天神曲《乾杯》，許多一路跟著葉君璋打拼的主力戰將，如郭天信、劉基鴻、張政禹與李凱威等人都大爆哭，最後鞠躬感謝葉君璋這些年指導，畫面相當感人。球迷看到這段催淚影片，也難過地說，