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台北市今（22）晚在北投區發生火警，一棟正在興建中的工地18樓發生大火，消防車4分鐘內抵達現場搶救。市長蔣萬安說，目前掌握現場無人受困，他也下令，全力搶救、控制火勢；確保消防同仁、週邊居民安全；跨縣市合作、全力支援並加強空氣品質監測及預警。蔣萬安說，消防局已出動5輛指揮車、27輛消防車、2輛救護車，共102名救災人員及1架無人機，並請求新北市消防局支援70公尺雲梯車及3輛水庫車，全力投入救災。蔣萬安表示，目前掌握現場無人受困，火勢一度由頂樓向下延燒至16樓，消防人員已部署水線，全力阻絕火勢擴大，他已要求市府團隊全力投入救災，並做出六點指示。蔣萬安說，消防局持續掌握火勢發展，強化高樓層火勢阻絕，防止火勢持續向下延燒，務必儘速控制火勢；救災過程務必以消防人員安全為優先，特別留意工地建築結構、火勢變化及現場潛在危險，落實各項安全防護措施。蔣萬安續道，警察局及相關單位加強周邊交通管制與安全警戒，必要時協助居民疏散，確保民眾生命財產安全；並和新北市消防局密切合作，調度大型雲梯車及相關救災資源，提升搶救效率。蔣萬安也示警，環保局已即時啟動空氣品質監測機制，持續掌握煙霧擴散情形，並適時發布提醒，目前煙霧擴散預估，影響範圍包括台北市北投區、士林區；新北市五股、蘆洲、淡水、八里，這些地區的市民朋友關閉門窗、減少非必要外出，外出時配戴口罩，並持續留意空氣品質及市府最新公告。蔣萬安說，他會持續掌握現場救災進度，市府團隊也會全力以赴，確保市民及消防同仁的安全。謝謝在第一線辛苦搶救的消防、警察及相關救災人員，大家辛苦了。