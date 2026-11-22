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小時陪母赴基隆 賴清德：對這座城市有深厚感情

憶童子瑋祖父對亡母恩情 賴清德哽咽力挺找回基隆榮光

選戰進入最後倒數，總統暨民進黨主席賴清德今（22）日晚間特別赴基隆出席市長候選人童子瑋，過程中提及小時候常陪母親到基隆買菜、買參考書，對這座城市有深厚感情，更提及童子瑋的祖父、也是自己的舅舅，回憶當初退伍後，母親曾向舅舅還錢，舅舅卻體諒家中需要，表示不必急著歸還，讓他始終感念這份照顧，讓賴清德一度哽咽無法言語，他肯定童子瑋承襲祖父「公道伯」的精神，期許擔任市長後，能協調各方意見、團結基隆的力量，為鄉親服務。賴清德表示，小時候常陪母親到基隆買菜、買參考書，對這座城市有深厚感情。林右昌擔任市長的8年間，在前總統蔡英文支持下，推動「市港再生標竿計畫」，包括國門廣場、城際轉運站等建設。然而，過去4年市政空轉、發展原地踏步，未能延續建設成果。這次選舉，就是要找回基隆的榮光，讓城市重新向前。談及童子瑋的祖父、也是自己的舅舅時，賴清德一度哽咽。他回憶，自己退伍後母親曾向舅舅還錢，舅舅卻體諒家中需要，表示不必急著歸還，讓他始終感念這份照顧。他肯定童子瑋承襲祖父「公道伯」的精神，期許他擔任市長後，能協調各方意見、團結基隆的力量，為鄉親服務。賴清德進一步肯定，童子瑋透過「進步城市學習之旅」，走訪台南、嘉義、屏東等地觀摩市政、請益治理經驗，為當選後立即投入市政工作做好準備。童子瑋願意向各地取經，也將凝聚基隆跨黨派、跨世代、跨行業的力量，盼鄉親給他機會，將所學運用在市政，為市民帶來更好的生活。最後賴清德表示，基隆女婿沈伯洋懷抱使命感投入政治，感動「小水滴」匯聚成「洋流」，改變選舉文化，也代表新世代已準備好承擔責任。他強調，自己會持續守護台灣、深化民主、發展經濟，絕不接受共產黨統治。請鄉親放心將城市交給新世代，台北交給沈伯洋、基隆交給童子瑋。