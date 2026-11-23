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NBA前明星中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）近日在網路節目《The AM Hoops Show》親口揭露了一段足以改寫聯盟版圖的陳年秘辛。他坦言自己在2011年效力奧蘭多魔術隊期間，曾親手否決了球團提出網羅金州勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）的交易提案，因為當時他更偏好已經證明自己進攻火力的後衛艾利斯（Monta Ellis）。如今十多年過去，看著柯瑞成為改變現代籃球格局的傳奇巨星，霍華德也直言對當年的決定感到相當後悔。時間拉回2009年NBA選秀會，勇士在首輪第7順位選進柯瑞時，外界普遍對這位身材單薄的控衛能否在聯盟站穩腳步抱持懷疑態度，而當時正值巔峰的聯盟第一中鋒霍華德也不例外。霍華德在節目中回憶道，2011年魔術高層曾有意發動交易延攬柯瑞，卻被他一口回絕：「當時魔術隊想要交易來史蒂芬（柯瑞），但『我說不』！我之所以拒絕，是因為我當時真的不知道。我根本不知道柯瑞未來會成為全世界最偉大的射手之一。」事實上，以當時的時空背景來看，霍華德更青睞艾利斯並不難理解。艾利斯當時已是勇士陣中場均超過20分的成熟得分機器，反觀生涯早期的柯瑞卻飽受反覆腳踝傷勢困擾，出勤率極不穩定，在2011-12賽季甚至因傷只打了26場比賽，未來發展充滿巨大變數。命運的轉折點出現在2012年3月，勇士高層最終決定送走艾利斯、徹底扶正柯瑞為建隊核心。儘管柯瑞在同年4月再次接受腳踝手術，但勇士仍在休賽季與他簽下4年延長合約。這次豪賭很快收到回報，柯瑞在2012-13賽季便以場均22.9分率領勇士重返季後賽，隨後更蛻變成兩屆年度MVP，並為灣區大軍奪下4座NBA總冠軍。反觀拒絕與柯瑞聯手的霍華德，與魔術高層的關係隨後徹底破裂，在2012年8月透過多方交易轉戰洛杉磯湖人，結束在奧蘭多長達8個賽季的時光，也親手錯過了與史上最偉大射手攜手締造王朝的絕佳機會。