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第63屆金馬獎昨（22）日晚間落幕，劉冠廷憑《雙囍》拿下最佳男主角，阮經天、陳澤耀也都獲得評審支持。金馬執委會執行長聞天祥賽後透露，影帝首輪投票5位入圍者人人有票，後續討論才集中在劉冠廷、《狂忘警探》阮經天與《黑潮》陳澤耀3人。最後，劉冠廷憑著評審眼中難度極高、細膩呈現角色深層情感的演出，在第二輪投票勝出。聞天祥指出，評審團主席張艾嘉要求每位評審輪流說明，自己認為什麼樣的作品值得拿最佳劇情片，因此這一獎花了最多時間。《善男信女》最後靠出色的敘事結構、精準生動的表演勝出，評審也肯定它從小人物的遭遇照見整個社會，保有類型片的趣味，結局卻沒有落入男女主角必須談戀愛的套路。最佳導演方面，許承傑、陳哲藝與邱禮濤都獲支持，但許承傑首輪票數就領先，第二輪以《雙囍》勝出。影帝首輪5人都有票，後續焦點集中在《雙囍》劉冠廷、《狂忘警探》阮經天及《黑潮》陳澤耀。評審肯定阮經天的表演更見成熟，也認為陳澤耀演出的孤獨感真摯動人，最後由劉冠廷以難度高、情感深沉的演出在第二輪勝出。影后同樣首輪人人有票，後續由袁澧林、鍾雪瑩、楊雁雁拉鋸，袁澧林憑《第四幕》中令人驚豔的情緒轉折，在第二輪封后。最佳男配角則由《我們不是什麼》江𤒹生與《雙囍》田啟文競爭到最後，江𤒹生在強悍與脆弱之間游移的表演獲得評審青睞。聞天祥揭曉，本屆3場「8比7」都打到第三輪。最佳動作設計由《功夫》險勝《狂忘警探》；最佳紀錄片是《離開即景》以1票之差擊敗《那道陽光在外明媚》；最佳動畫短片則由《深水區》險勝《你不在這個蛋糕裡》。對於《狂忘警探》以11項提名領跑、最後拿下美術設計與音效兩獎，聞天祥說，各片類型不同，評審會回到每個獎項，衡量作品在自身類型中做出了什麼突破。