我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳健維對美國先發3局送出5次三振，打擊端還貢獻2分打點，但中華隊最終仍以3：4惜敗。（圖／身障棒協提供）

▲徐耀郡（右）對韓國主投3.2局，中華隊打線則遭對方132公里速球壓制，全場只敲出1支安打。（圖／身障棒協提供）

2026年第六屆世界身體障害者野球大賽22日在日本福岡北九州市民球場進行最終日賽程，中華隊雖然投手群接連繳出不俗內容，仍先以3：4惜敗美國，接著0：3不敵韓國，最終以1勝3敗、連續兩屆第5名作收。吳健維對美國投打俱佳卻因1分差飲恨，賽後更難掩自責落淚。中華隊前一日擊敗波多黎各開胡，今天首戰面對美國，首局就由吳健維在滿壘時敲安，一棒送回2分取得領先。不過美國下半局靠連續內野安打反攻，單局拿下3分超前。2局上中華隊靠4次保送擠回追平分，但下半局美國一壘手魯菲諾（Timothy Ruffino）敲出中外野深遠安打，再度取得4：3領先。由於賽事採90分鐘時間限制，3局結束時比賽時間已到，裁判直接宣布比賽結束，中華隊也因此無緣最後反攻。吳健維此役先發3局送出5次三振，打擊端還貢獻2分打點，賽後仍因球隊只差1分落敗落下男兒淚。「很自責，真的很自責。」吳健維表示，開賽控球不夠穩定，雖然最後完成教練交代的60球任務，但這種1分差的比賽沒能守下來，讓他格外難受。短暫休息後，中華隊再戰賽前3連敗的韓國，但打線完全遭到對方先發宋光溫壓制。宋光溫最快球速來到132公里，5局送出8次三振，中華隊全場只有「188」謝士彥敲出唯一安打，最終以0：3遭到完封。中華隊先發徐耀郡主投3.2局失3分，其中後2分是在退場後跑者回本壘形成責失，整體內容仍具壓制力。已經第4度代表國家隊出賽的徐耀郡坦言，本屆陣容比過往更加完整，「這次真的都差一點，對日本的內容也不差，是我們投手把自己投倒了。如果可以，真的很想再跟他們較勁一次。」總教練楊騏嘉則將敗因攬在自己身上，「韓國投手確實不好打，沒什麼上壘機會，沒有辦法突破就沒辦法得分。」他表示，球員已經把能做的都做到，「是我自己換投太慢，大家表現很好，也很辛苦。」這也是楊騏嘉接手中華身障棒球隊後，第一次率隊出國參賽。經過半年集訓，他對球員的投入程度印象深刻，「這些人身體本來就有一些狀況，生活上比一般人更辛苦，還能一直堅持打棒球真的不容易，我就是盡量協助大家把事情做好。」本屆賽事最終由地主日本4戰全勝奪冠，波多黎各排名第2、美國第3、韓國第4，中華隊則以1勝3敗名列第5。大會最終戰波多黎各對美國，波多黎各在5局下灌進5分完成逆轉，搶下亞軍，也替本屆賽事劃下句點。中華隊本屆共有18名球員參賽，包括全文彥、朱廣霖、何孟勳、吳健維、李睿恩、林柏志、徐耀郡、陳卜誠、許修賢、郭耀宗、黃得源、楊孫鑫、詹銘鴻、蔡定杰、盧明儀、謝士彥、楊晋峰及賴宗霆。個人獎項方面，全文彥獲選優秀選手、許修賢獲殊勳獎，楊孫鑫也獲得大會獎項肯定。