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▲麗山隊長楊鎧帆此役攻下9分、6籃板，仍是球隊進攻端最穩定的主力之一。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲麗山國小開季4連勝後首度吞敗，最終以33：44不敵同樣保持不敗的Thunder Wolves。（圖／U19籃球聯盟提供）

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟22日在台大醫學院體育館進行U12組賽事，開季4戰全勝的麗山國小碰上同樣保持不敗的Thunder Wolves。雙方首節僅差1分，但Thunder Wolves靠沈柏安與許瀚文聯手拿下28分，最終以44：33勝出，也送給麗山本季首敗。比賽首節雙方互有攻防，麗山僅以8：9微幅落後。進入第2節後，Thunder Wolves主控沈柏安多次切入製造破壞，加上許瀚文在禁區掌握籃板優勢，半場結束將差距拉開至21：14。麗山易籃後仍努力把分差維持在7分左右，但決勝節未能進一步反撲，最終以33：44落敗。總教練涂翊韋賽後指出，球隊此役最大問題在防守籃板與進攻輪轉，「卡位不夠積極，錯失不少籃板球；進攻端的輪轉與導傳速度也偏慢，還需要再加強。」不過他仍強調，希望球員持續保持「勇敢防守、不要害怕對手，對籃框要有強烈慾望」的態度，並透過與不同俱樂部好手交手，累積一對一與進攻變化經驗。雖然球隊吞下首敗，隊長楊鎧帆仍是麗山進攻端最穩定的球員。本季他場均可繳出12.0分、6.0籃板，正負值達+22.0，此役面對強敵仍拿下9分、6籃板，並多次切入製造犯規，罰球8投5中。談到自己的表現，楊鎧帆只給出「還不錯」的評價，也提到近期在運球與護球方面已有進步，「現在可以不用看球，也能用力把球護好。」他最欣賞的球員是高國豪，尤其佩服對方在關鍵時刻的宰制力與投籃穩定性。楊鎧帆也表示，父母幾乎每場比賽都會到場邊加油，是自己持續拚戰的重要動力。麗山此役另一個亮點，是異卵雙胞胎兄妹陳尚岳與陳尚暄同場出賽。兩人出生時間只差4分鐘，哥哥陳尚岳此役投進1記三分球，另有1抄截、1籃板；妹妹陳尚暄則攻下2分、1籃板，兄妹兩人出手全部命中，投籃命中率皆為百分之百。兩人在場上偶爾會彼此提醒傳球或發球位置，但被問到是否真的有「雙胞胎心電感應」，兩人都笑著否認。私下雖然會比較彼此表現，但談到誰比較強，則異口同聲回答：「差不多。」涂翊韋表示，由於學區目前只有麗山國小發展籃球，學校也正朝成立女籃方向規劃，希望建立麗山國小與麗山國中的銜接體系。他特別點名陳尚暄在女生球員中具備不錯運動能力，課業表現也相當穩定。球隊提供她更多實戰與專項訓練，不是要求她未來一定走上籃球路，而是希望在兼顧球技與課業的情況下，替她增加更多未來選擇。