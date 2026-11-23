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▲陳偉霆寵粉無極限，互動環節太養眼。（圖／翻攝自微博）

▲陳偉霆穿粉色戰甲露出8塊肌。（圖／翻攝自微博＠陳偉霆）

41歲港星陳偉霆去年10月和超模何穗宣布結婚並生下兒子「小Win」震驚各界，21日適逢他的生日，在澳門新濠影匯綜藝館舉行《Crazy Party 瘋狂派對演唱會》，陳偉霆穿著粉色戰甲中空秀8塊肌，還有一套彩虹吊帶褲，裡面完全沒穿，股溝都快露出來，他還走到粉絲群中，所有粉絲伸手狂抓他的胸肌，陳偉霆雖表情鎮定，但荒謬的畫面被發在小紅書上，不少網友驚訝喊，「英皇（經紀公司）現在這麼缺錢了嗎。」還有人說宛如置身牛郎店。陳偉霆在演唱會上穿著彩虹漸變的吊帶褲，裡面完全沒穿，胸肌、腹肌炸出，背面褲子的部分低到股溝都快露出來，視覺效果拉滿不說，陳偉霆竟還走入粉絲群中，只見大家眼看機會難得，全都伸出手摸他的胸肌、背肌和二頭肌，陳偉霆也寵粉一一和大家擊掌。不僅如此，陳偉霆又換上一套粉色戰甲，但是腹部中空8塊肌全露，還主動抓粉絲的手摸自己的腹肌，將氣氛炒到最高點，陳偉霆事後也在IG發文寫下，「感謝大家給我一個難忘的生日派對 我也好享受 好Crazy big love to my fans 。」只不過在小紅書上的影片角度就沒這麼美觀了，從粉絲視角看上去，宛如置身牛郎店，還有人說陳偉霆的經紀公司英皇娛樂現在都這麼缺錢了嗎，掀起話題。