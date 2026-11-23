我是廣告 請繼續往下閱讀

美股連7跌陷修正 高盛恐慌指數飆至9分

最慘恐再拋售806億美元 程式交易加劇跌勢

高盛點名股市觸底3大條件 AI獲利、Fed政策成關鍵

一、AI產業獲利信心回升

二、聯準會釋出鴿派訊號

三、投資人持股大幅下降

科技股賣壓蔓延 美股後市多空分歧

美國股市持續遭遇猛烈賣壓，標普500指數週五（20日）連續第7個交易日收黑，正式進入修正區間，創下2020年2月以來最長連跌紀錄。隨著人工智慧（AI）投資熱潮降溫，市場對科技股獲利前景的疑慮逐漸擴散至整體經濟，高盛集團（Goldman Sachs）警告，衡量市場恐慌程度的指標已飆升至滿分10分中的9分，未來一週恐迎來新一波大規模拋售。高盛策略師也提出股市觸底前需要觀察的3項關鍵訊號，包括AI獲利信心回升、聯準會轉向鴿派，以及投資人大幅減碼持股。綜合《彭博》、《財星》等外媒報導，標普500指數20日重挫3.59%，收在6918.45點，連續第7個交易日下跌，創下2020年2月以來最長連跌紀錄，較10月6日歷史高點回落約12%。那斯達克綜合指數同日大跌5.28%，今年以來累計跌幅已超過2%；華爾街恐慌指數VIX則攀升至35.89，創19個月新高。高盛策略師史奈德（Ben Snider）指出，這波跌勢已從最初的AI概念股修正，逐漸擴大為市場對整體經濟成長前景的重新評估。高盛統計，自10月6日以來，AI股票組合已下跌32%，原本相對抗跌的非AI股票也開始走弱，目前較高點回落約6%。與此同時，高盛恐慌指數（Panic Index）升至9分，接近滿分10分，顯示市場情緒極度緊張。高盛交易部門指出，市場賣壓已擴散至採取系統性交易策略的投資人。包括商品交易顧問（CTA）在內的動能交易者，過去一個月已賣出約570億美元股票，對美股的淨部位轉為190億美元空頭。高盛模型預測，未來一週若美股維持橫盤整理，CTA可能再賣出658億美元股票；即使股市反彈，仍可能減碼286億美元；若股市持續下跌，拋售規模則可能擴大至806億美元。由於這類交易策略會依照股價趨勢及波動程度調整部位，當股市持續下跌時，可能觸發更多自動賣單，進一步放大市場跌勢。面對持續擴大的賣壓，高盛策略師指出，市場若要真正觸底回升，至少需要出現以下3項發展之一。市場開始質疑，科技巨頭投入AI基礎建設、晶片及運算能力的龐大資金，能否帶來足以支撐高估值的回報。AI新創公司Anthropic雖完成創紀錄的935億美元首次公開募股（IPO），但股價週四上漲17%後，週五便回吐大部分漲幅，收在88.91美元，僅略高於83美元的發行價，未能帶動科技股反彈。此外，輝達（Nvidia）因執行長黃仁勳遭撤換及會計調查疑雲，週五股價暴跌14%，單週重挫22.9%，較10月6日高點累計下跌47.5%，市值蒸發約2.7兆美元。高盛認為，若美國聯準會（Fed）暗示放緩升息步調，將有助於緩解市場壓力。不過，目前利率期貨顯示，市場預期聯準會12月升息的機率約95%。高盛經濟學家也預測，聯準會將在12月及明年3月升息，使聯邦基金利率升至4.25%至4.5%。費城聯準銀行總裁保爾森（Anna Paulson）日前也表示，由於通膨仍然過高，聯準會有必要再次升息，顯示短期內貨幣政策轉向鴿派的可能性不高。高盛指出，過去股市大幅修正接近尾聲時，通常會出現投資人全面減碼、持股部位明顯下降的情況。目前避險基金雖已開始降低風險曝險，淨槓桿水準降至2025年4月以來最低，但整體市場尚未出現全面撤資。高盛情緒指標仍高於平均水準，今年第四季以來，美國股票型共同基金及ETF仍吸引近1700億美元資金流入，資產管理機構的股票期貨淨部位也處於過去10年的第82百分位。這意味著，儘管市場已出現明顯修正，投資人仍有進一步減碼的空間。除了大型科技股，賣壓也擴散至其他高風險資產。高盛追蹤的散戶熱門股票組合下跌8.9%，比特幣相關股票組合重挫11%，顯示投資人正加速撤離投機性資產。對於後市，華爾街看法仍存在分歧。凱投宏觀（Capital Economics）預期美股可能繼續下跌，高盛則在11月20日報告中提出，標普500指數未來可能落在5800至8100點之間，取決於市場能否重新建立對企業獲利的信心。歷史數據顯示，自1980年以來，標普500指數歷經22次修正後，接下來3個月平均上漲4%，其中17次出現反彈。不過，E*Trade研究也指出，自1983年以來，14次標普500指數首次跌破歷史高點10%的情況中，有5次最終演變為熊市。