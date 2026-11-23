迎來新一週運勢，現代塔羅家Princess表示，本週獅子、處女與天秤座運勢大旺，獅子邀約不斷且桃花多到數不清，處女有機會大賺一筆並迎來復合或追求者，天秤則事業創佳績、有望追回舊愛。然而，金牛、巨蟹與天蠍需嚴防小人重創與另一半劈腿偷吃；牡羊、摩羯與雙魚則要小心緊要關頭生變或破財危機。
現代塔羅家Princess分享12星座本週運勢（11月23日至11月29日）
♈ 牡羊座
本週運勢重點：日常、工作
這週小心緊要關頭人家突然反悔，造成破財，而且感覺很差喔！
◾工作、事業運：小心破財。
◾愛情、桃花運：感情運不順，對方某方面不肯對你妥協。
♉ 金牛座
本週運勢重點：工作、日常
這週愛情工作方面請注意小人／小三，你會很難過得去。
◾工作、事業運：小心小人突如其來的重創，讓你雪上加霜喔！
◾愛情、桃花運：小心劈腿偷吃的問題，讓你們的感情變得靜默。
♊ 雙子座
本週運勢重點：愛情
這週愛情工作方面都有點陰霾，放輕鬆，去釐清問題。
◾工作、事業運：談生意看似有希望，但其實沒有。
◾愛情、桃花運：對方停止曖昧，沒有下一步。
♋ 巨蟹座
本週運勢重點：愛情
這週愛情工作方面都有小人／小三出沒的蹤跡，請準備好B方案。
◾工作、事業運：小心小人氾濫，讓你什麼都得不到。
◾愛情、桃花運：小心對方偷偷劈腿，讓你們的關係籠罩一層迷霧。
♌ 獅子座
本週運勢重點：工作、日常
這週運勢極佳，只是自己要積極一點，抓住機會。
◾工作、事業運：邀約、機會如雪片般飛來，要積極一點。
◾愛情、桃花運：多到數不清的桃花向你走來，可惜你有點懶得應付。
♍ 處女座
本週運勢重點：愛情
這週愛情工作方面都有大好機會，態度要大方一點。
◾工作、事業運：有機會大賺一筆，小心別鬧得不開心，人家不買你單。
◾愛情、桃花運：剛分手的話面對愛情是小心翼翼、故步自封，有復合的機會或那是追求者。
♎ 天秤座
本週運勢重點：愛情
這週愛情工作方面都有好結果，小心別再讓人不開心了。
◾工作、事業運：有好成績。
◾愛情、桃花運：有機會把失去的愛情追回來。
♏ 天蠍座
本週運勢重點：工作
這週愛情工作方面小心小人／小三，是很明顯的類型。
◾工作、事業運：小心小人，是會發威、發火的類型，只能不斷找機會。
◾愛情、桃花運：有分手的命運。
♐ 射手座
本週運勢重點：金錢
這週工作方面金錢運其實很不錯，要聰明一點。
◾工作、事業運：想賺錢的話，機會在別處或下一個。
◾愛情、桃花運：桃花還沒來，但是有暗戀你的人。
♑ 摩羯座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面機遇很不錯，可以把握一下。
◾工作、事業運：小心破財。
◾愛情、桃花運：有好桃花，可惜你不想要。
♒ 水瓶座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面有桃花出現，只是不太對味。
◾工作、事業運：新項目不是你想要的，胎死腹中，但原本也沒機會。
◾愛情、桃花運：有桃花，但是彼此不來電。
♓ 雙魚座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面對方比較有得失心，所以態度會有所保留，但是你還是他的天菜，別一下就讓他淘汰了。
◾工作、事業運：小心破財、計畫不成型。
◾愛情、桃花運：面對愛情要有點耐心，對方只是有保留，你還是他的天使。
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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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♈ 牡羊座
本週運勢重點：日常、工作
這週小心緊要關頭人家突然反悔，造成破財，而且感覺很差喔！
◾工作、事業運：小心破財。
◾愛情、桃花運：感情運不順，對方某方面不肯對你妥協。
♉ 金牛座
本週運勢重點：工作、日常
這週愛情工作方面請注意小人／小三，你會很難過得去。
◾工作、事業運：小心小人突如其來的重創，讓你雪上加霜喔！
◾愛情、桃花運：小心劈腿偷吃的問題，讓你們的感情變得靜默。
♊ 雙子座
本週運勢重點：愛情
這週愛情工作方面都有點陰霾，放輕鬆，去釐清問題。
◾工作、事業運：談生意看似有希望，但其實沒有。
◾愛情、桃花運：對方停止曖昧，沒有下一步。
♋ 巨蟹座
本週運勢重點：愛情
這週愛情工作方面都有小人／小三出沒的蹤跡，請準備好B方案。
◾工作、事業運：小心小人氾濫，讓你什麼都得不到。
◾愛情、桃花運：小心對方偷偷劈腿，讓你們的關係籠罩一層迷霧。
♌ 獅子座
本週運勢重點：工作、日常
這週運勢極佳，只是自己要積極一點，抓住機會。
◾工作、事業運：邀約、機會如雪片般飛來，要積極一點。
◾愛情、桃花運：多到數不清的桃花向你走來，可惜你有點懶得應付。
♍ 處女座
本週運勢重點：愛情
這週愛情工作方面都有大好機會，態度要大方一點。
◾工作、事業運：有機會大賺一筆，小心別鬧得不開心，人家不買你單。
◾愛情、桃花運：剛分手的話面對愛情是小心翼翼、故步自封，有復合的機會或那是追求者。
♎ 天秤座
本週運勢重點：愛情
這週愛情工作方面都有好結果，小心別再讓人不開心了。
◾工作、事業運：有好成績。
◾愛情、桃花運：有機會把失去的愛情追回來。
♏ 天蠍座
本週運勢重點：工作
這週愛情工作方面小心小人／小三，是很明顯的類型。
◾工作、事業運：小心小人，是會發威、發火的類型，只能不斷找機會。
◾愛情、桃花運：有分手的命運。
♐ 射手座
本週運勢重點：金錢
這週工作方面金錢運其實很不錯，要聰明一點。
◾工作、事業運：想賺錢的話，機會在別處或下一個。
◾愛情、桃花運：桃花還沒來，但是有暗戀你的人。
♑ 摩羯座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面機遇很不錯，可以把握一下。
◾工作、事業運：小心破財。
◾愛情、桃花運：有好桃花，可惜你不想要。
♒ 水瓶座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面有桃花出現，只是不太對味。
◾工作、事業運：新項目不是你想要的，胎死腹中，但原本也沒機會。
◾愛情、桃花運：有桃花，但是彼此不來電。
♓ 雙魚座
本週運勢重點：愛情
這週愛情方面對方比較有得失心，所以態度會有所保留，但是你還是他的天菜，別一下就讓他淘汰了。
◾工作、事業運：小心破財、計畫不成型。
◾愛情、桃花運：面對愛情要有點耐心，對方只是有保留，你還是他的天使。
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