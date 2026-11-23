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▲怡琪曬出與老公的超美婚紗照與婚禮現場照，直接美翻大批粉絲。（圖／翻攝自怡琪ichi 2.0 FB）

職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員怡琪，因甜美外貌而有大批粉絲。而昨（22）日她突然宣布已嫁給圈外男友的好消息，成為繼貴貴後，隊內第二位人妻。她也發文分享婚禮現場照，除了跟老公的超浪漫合照外，竟還有非常華麗的伴娘團，短今、汶汶、小迪、維尼等啦啦隊好友都現身，一字排開顏值超高。怡琪在昨日發文分享婚紗照與婚禮現場的美照，只見她穿著白紗、將頭髮盤起，甜蜜的依偎在老公身旁、還有手牽手進場的甜蜜合照，怡琪與平常啦啦隊活潑甜美的模樣不同，流露出滿滿的優雅與幸福氛圍。除此之外，怡琪也公開超華麗伴娘團，短今、汶汶、小迪、維尼穿著伴娘禮服，露出燦笑圍繞在她身旁，超高顏值直接美翻眾人。怡琪在文中表示人生的某個篇章，已悄悄翻到下一頁，「曾經以為，幸福是成為更好的自己，是去看更大的世界，是努力實現心裡一個又一個的夢想。」透露一路走來經歷過很多身分、風景、故事，也遇見珍貴的人，並感謝一路支持自己的朋友姐妹以及粉絲，「因為有你們，這一路才有了更多值得珍藏的回憶。」怡琪也承諾未來的日子會繼續努力生活、勇敢追夢，「也希望自己能一直保有喜歡的模樣，謝謝你們陪我走過成為自己的路。」並感謝婚禮當天工作人員，以及所有賓客。怡琪的好消息，也吸引大批粉絲朝聖恭喜，「恭喜，百年好合、新婚愉快」、「祝福，要互相支持走下去。」