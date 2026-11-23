氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，東北季風逐漸減弱，今（23）日各地晴時多雲，白天氣溫回升，但清晨受輻射冷卻影響，新竹關西平地最低僅10.9度，東北季風減弱後白天將逐漸回暖。未來幾天鋒面與弱東北季風接連影響，北部、東半部偶有降雨，周六（28日）投票日起各地天氣轉穩，周日（29日）大致晴朗。吳德榮也直言，未來10天至兩周仍看不到強冷空氣，首波大陸冷氣團恐怕還有得等。
新竹關西10.9度！東北季風減弱 白天回暖、早晚仍偏涼
吳德榮表示，今（23）日清晨台灣上空有鬆散中層雲，受到輻射冷卻作用，截至清晨4時52分，新竹縣關西鎮測得平地最低溫10.9度，各地平地低溫約12至16度。
根據最新歐洲模式模擬，今日東北季風持續減弱，各地大致晴時多雲，白天略感溫暖，入夜後則轉涼。各地氣溫預估為北部12至28度、中部15至30度、南部16至31度、東部13至29度。
鋒面、東北季風接力 北部、東半部局部降雨
吳德榮指出，明（24）日至周四（26日），鋒面及強度較前一波弱的東北季風將陸續南下，北部、東半部降雨機率提高，可能出現局部短暫雨。明日及周三（25日）氣溫稍降，北台灣感受較涼，周四起才會逐漸回升。
周五（27日）還有一股較弱東北風影響，大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，其他背風面地區則維持晴朗穩定。
乾冷空氣在周六（28日）投票日起南下，各地天氣重新趨於穩定，西半部大致晴朗，東半部則為多雲到晴，偶有局部短暫雨；周日（29日）各地也以晴朗穩定為主。
周末兩天白天北部舒適、南部略熱，早晚仍偏涼，日夜溫差較大。吳德榮透露，最新模式尚未顯示未來10天至兩周有強冷空氣南下，首波大陸冷氣團恐怕還有得等。
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吳德榮表示，今（23）日清晨台灣上空有鬆散中層雲，受到輻射冷卻作用，截至清晨4時52分，新竹縣關西鎮測得平地最低溫10.9度，各地平地低溫約12至16度。
根據最新歐洲模式模擬，今日東北季風持續減弱，各地大致晴時多雲，白天略感溫暖，入夜後則轉涼。各地氣溫預估為北部12至28度、中部15至30度、南部16至31度、東部13至29度。
吳德榮指出，明（24）日至周四（26日），鋒面及強度較前一波弱的東北季風將陸續南下，北部、東半部降雨機率提高，可能出現局部短暫雨。明日及周三（25日）氣溫稍降，北台灣感受較涼，周四起才會逐漸回升。
周五（27日）還有一股較弱東北風影響，大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，其他背風面地區則維持晴朗穩定。
乾冷空氣在周六（28日）投票日起南下，各地天氣重新趨於穩定，西半部大致晴朗，東半部則為多雲到晴，偶有局部短暫雨；周日（29日）各地也以晴朗穩定為主。
周末兩天白天北部舒適、南部略熱，早晚仍偏涼，日夜溫差較大。吳德榮透露，最新模式尚未顯示未來10天至兩周有強冷空氣南下，首波大陸冷氣團恐怕還有得等。