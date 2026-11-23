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美情報總監證實調查中國間諜疑雲 輝達晶片成各方覬覦目標

貝森特要求輝達徹查 追究晶片違規銷售是否涉及高層

黃仁勳12月1日赴國會 議員追問是否知悉晶片流入中國

美商務部遭批放任中國規避管制 共和黨議員要求官員作證

輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳因婚外情及疑似中國間諜爭議遭撤換後，美國政府持續擴大調查。美國國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）週日（22日）證實，司法部正調查與黃仁勳發生婚外情的Megaspeed前高層黃樂及其所屬公司，釐清是否涉及中國取得受管制的先進AI晶片。根據《彭博》報導，美國國家情報總監克萊頓22日接受美國廣播公司（ABC）《本週》（This Week）節目專訪時表示，輝達的高階晶片一直是企圖非法取得美國先進技術者的主要目標。克萊頓形容，輝達晶片是全球科技產業最珍貴的資產之一，也是各方極力爭取的技術。他表示：「輝達晶片就是皇冠上的寶石，是所有人都想得到的頂尖產品。」正因如此，美國政府才會高度關注相關問題。克萊頓指出，有些人為了取得輝達晶片，不惜違反法律，美國目前也已針對其他企業涉及非法取得晶片的案件提出起訴。他隨後接受美國有線電視新聞網（CNN）《美國國情》（State of the Union）節目訪問時進一步證實，司法部長布蘭奇（Todd Blanche）已明確表示，美國正在調查新加坡Megaspeed International前高層黃樂及其公司。不過，克萊頓拒絕透露調查細節，強調應讓司法程序持續進行，並由司法部、監管機關及輝達董事會釐清事實。黃仁勳先前承認與黃樂發生婚外情後遭撤換執行長職務，但否認涉及任何不法行為。至於黃樂是否具有中國間諜身分，目前仍屬調查中的指控，尚未獲得證實。美國財政部長貝森特同日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《面對全國》（Face the Nation）節目訪問時表示，他推測黃仁勳先前並不知道黃樂涉及間諜活動的相關指控。不過，貝森特強調，輝達必須迅速展開全面且深入的內部調查，釐清公司為何可能持續向相關企業出售先進晶片，以及內部是否存在過度寬鬆的合規文化。貝森特指出，調查重點不僅是確認是否發生違規交易，更必須找出問題究竟出在哪個層級。他表示：「是在基層？中階管理層？還是一路涉及最高管理階層？」貝森特認為，輝達有必要盡快釐清相關問題，並對外提出完整說明。他也表示，美國政府已採取措施，堵住過去讓高階AI晶片流入中國企業的政策漏洞。除了司法部及輝達內部調查，黃仁勳也將面臨美國國會質詢。據報導，黃仁勳預計12月1日出席眾議院情報委員會、外交事務委員會及美中戰略競爭特別委員會的聯合會議，針對輝達與中國的業務關係接受詢問，會議預料將以閉門方式進行。共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）表示，他將要求黃仁勳說明，輝達是否知道出售給Megaspeed的先進晶片，可能在違反美國出口管制規定的情況下被轉運至中國。麥考爾指出，美國最擔憂的是，中國取得先進晶片後，可能透過複製及逆向工程掌握相關技術，進而降低對美國企業的依賴。他表示，一旦中國能夠自行複製美國先進技術，未來就不再需要依賴美國供應商。隨著輝達晶片流向中國的爭議擴大，美國商務部的出口管制執行成效也成為國會質疑焦點。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近期因被批評未嚴格執行高階晶片出口限制而承受壓力，相關批評甚至來自財政部長貝森特。路易斯安那州共和黨籍參議員甘迺迪（John Kennedy）接受美國國家廣播公司（NBC）《會晤新聞界》（Meet the Press）節目訪問時表示，從目前情況來看，商務部似乎容許中國共產黨規避美國先進晶片出口管制，或是根本未掌握相關情況。甘迺迪強調，這仍是他的初步判斷，但他不認為商務部官員缺乏能力，反而懷疑相關部門可能明知存在漏洞，卻仍容許交易持續進行。他表示，希望邀請盧特尼克及貝森特赴國會委員會宣誓作證，釐清兩人在晶片出口管制政策上的分歧，以及美國政府是否確實落實相關限制。至於商務部的執法表現，克萊頓則拒絕評論，表示不願介入川普政府內部的政策討論。克萊頓強調，美國必須在維持全球AI基礎建設領導地位的同時，確保最尖端的晶片技術受到保護。他指出，美國希望主導全球AI基礎建設發展，但也必須將最敏感、最先進的技術能力保留在美國。