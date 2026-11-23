我是廣告 請繼續往下閱讀

選戰倒數5天，民眾黨創黨主席柯文哲今（23）日接受專訪，被問到有沒有幫黃國昌想未來，柯坦言「有啦！這個都有討論過」，所以他認為2028會比2026好，2026還有一個新竹縣搞得灰頭土臉，以後藍白協議要寫得更清楚。柯文哲今接受廣播節目《千秋萬事》專訪，被問到2028的位置在哪？柯直言自己現在不能選，賴清德用司法，收政治獻金210萬是貪污，若這標準民進黨不是全黨抓去關？會這麼不要臉的判你這樣，他戰略目標已經達到，赤裸裸就是不要臉。至於民眾黨是否會派其他選擇？柯文哲說，這是11月28日後要坐下來討論的事情，但2024、2026、2028一定會越來越好，以前很難想像跟藍委羅智強坐下來，幕僚在對流程，一定是慢慢進步，還是要有思想有方向，知道過去的錯誤如何改進。主持人王淺秋追問有沒有替黨主席黃國昌想未來適合的？柯文哲秒答「有啦，這個都有討論過，所以我認為28會比26好，26還有一個新竹縣搞得灰頭土臉，所以以後要寫得更清楚，像日本可以一個星期寫出兩黨協議，真的很厲害。」