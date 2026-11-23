買八方雲集鍋貼外帶，吃到一半的醬料包不知道該放哪裡？一名網友近日分享，發現紙盒蓋左右兩側的方形孔洞，除了原本的散熱功能，還能拿來固定撕開的醬料包，讓辣椒醬、醬油膏直立放置，降低醬汁滴落桌面的機會。這個意想不到的用法曝光後，在Threads累積超過343萬次瀏覽、吸引13萬人按讚，不少網友狂讚：「生活智慧王」、「今年最冷冷知識」。
八方雲集鍋貼盒暗藏妙用！兩側透氣孔竟能固定醬包 13萬人朝聖
原PO在Threads貼出照片，並寫下：「大家都知道這兩格要放醬包吧？」照片中，八方雲集的白色鍋貼外帶盒攤開放在桌面，盒蓋左右兩側的方形孔洞各插著一包醬料，左邊是已經撕開的紅色辣椒醬，右邊則是黃色醬油膏，兩包都保持直立，開口朝上。
原PO表示，自己很討厭醬汁弄髒桌面，利用紙盒孔洞固定醬包，就能避免吃到一半還得另外找地方擺放，也不必一次把醬料全部擠完。貼文曝光後，新奇用法引來大批網友朝聖，目前已累積13萬人按讚、344萬次瀏覽量。
除了醬料包的用法，也有內行人改造做出別種用途，在左右兩側的方孔各插入一支筷子，再將手機橫放、靠在筷子上，就能做成簡易手機支架，吃鍋貼時還能順便追劇。
而這兩個孔洞原本的用途，有自稱曾在八方雲集工作過的網友透露，設計主要是為了讓剛起鍋、裝進紙盒的鍋貼散熱，並排出熱氣與水氣，避免濕氣悶在盒內，導致外皮變軟、影響口感，沒想到最後竟被意外激發出創意用途。
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原PO在Threads貼出照片，並寫下：「大家都知道這兩格要放醬包吧？」照片中，八方雲集的白色鍋貼外帶盒攤開放在桌面，盒蓋左右兩側的方形孔洞各插著一包醬料，左邊是已經撕開的紅色辣椒醬，右邊則是黃色醬油膏，兩包都保持直立，開口朝上。
原PO表示，自己很討厭醬汁弄髒桌面，利用紙盒孔洞固定醬包，就能避免吃到一半還得另外找地方擺放，也不必一次把醬料全部擠完。貼文曝光後，新奇用法引來大批網友朝聖，目前已累積13萬人按讚、344萬次瀏覽量。
除了醬料包的用法，也有內行人改造做出別種用途，在左右兩側的方孔各插入一支筷子，再將手機橫放、靠在筷子上，就能做成簡易手機支架，吃鍋貼時還能順便追劇。
而這兩個孔洞原本的用途，有自稱曾在八方雲集工作過的網友透露，設計主要是為了讓剛起鍋、裝進紙盒的鍋貼散熱，並排出熱氣與水氣，避免濕氣悶在盒內，導致外皮變軟、影響口感，沒想到最後竟被意外激發出創意用途。