我是廣告 請繼續往下閱讀

球員 2027年實領薪資（美元） 豪華稅平均年薪 AAV（美元） 合約年限與備註 塔克（Kyle Tucker） $87,000,000 $57,195,945 4年2.4億美元（2026–29），含延遲付款與球員選項 大谷翔平（Shohei Ohtani） $70,000,000 $46,078,769 10年7億美元（2024–33），含高額延遲付款 史奈爾（Blake Snell） $36,400,000 $31,357,257 5年1.82億美元（2025–29） 貝茲（Mookie Betts） $30,416,667 $25,554,824 12年3.65億美元（2021–32） 山本由伸（Yoshinobu Yamamoto） $30,166,667 $27,083,333 12年3.25億美元（2024–35），2029/2031年後可跳脫 葛拉斯諾（Tyler Glasnow） $30,000,000 $27,312,500 5年1.365億美元（2024–28） 弗里曼（Freddie Freeman） $27,000,000 $24,700,000 6年1.62億美元（2022–27），合約最後一年 迪亞茲（Edwin Díaz） $26,000,000 $21,110,269 3年6900萬美元（2026–28） 赫南德茲（Teoscar Hernández） $22,166,667 $19,957,137 3年6600萬美元（2025–27） 史考特（Tanner Scott） $20,000,000 $15,841,901 4年7200萬美元（2025–28） 2027年全隊預估總薪資 $454,108,333 $390,531,744（豪華稅薪資） 含仲裁、底薪、買斷費與球員福利金估算

兩屆美聯塞揚獎左投史庫柏（Tarik Skubal）確定以創投手歷史紀錄的9年4.5億美元（約新台幣148.3億元）、平均年薪5000萬美元天價合約轉戰紐約大都會，一口氣改寫山本由伸的投手總額紀錄（12年3.25億美元）與薛澤（Max Scherzer）的平均年薪紀錄（4330萬美元）。針對季中透過交易得到史庫柏卻最終放手的老東家洛杉磯道奇，專業球評謝岱穎深度剖析指出，道奇當初交易史庫柏本就是衝擊季後賽的「短期打工」策略，攤開道奇2027年已高達4.54億美元的預估團隊薪資，球團沒有跟進報價完全是「預料之中的合理操作」。外界常對道奇抱持「預算無上限」的刻板印象，尤其《ESPN》記者岡薩雷斯（Alden Gonzalez）提及道奇受限於12月1日勞資協議（CBA）到期後的封館與薪資上限變數，導致未能正式遞出報價。然而，謝岱穎直言道奇預算絕對不可能無上限，而史庫柏目前是當打之年，任何球隊要簽下這樣一名投手都需要有非常多的顧慮。根據知名數據網站《FanGraphs》最新統計，道奇2026年最終團隊薪資預估已達4.1億美元，而2027年預估團隊薪資總額更將暴衝至驚人的4.54億美元（約4億5410萬美元），即便以豪華稅（Luxury Tax）平均年薪計算也高達3.905億美元。陣中光是保証合約球員便佔去超過3.35億美元豪華稅空間，其中塔克（Kyle Tucker）2027年實領薪資高達8700萬美元（AAV約5720萬美元）、大谷翔平7000萬美元（AAV約4608萬美元），加上史奈爾（Blake Snell）3640萬美元、貝茲（Mookie Betts）3042萬美元、山本由伸3017萬美元與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）3000萬美元，光是6名核心球星的單年帳面薪資便突破2.84億美元。針對道奇最終退出史庫柏爭奪戰，謝岱穎分析指出，道奇季中從底特律老虎交易來史庫柏時，就是為了拚季後賽的「短期打工」，等球季結束投身自由市場後便各自祝福。「道奇在自由市場開啟後始終沒有傳出正式報價，感覺上並不是很積極，這也代表他們可能一開始操作想法就是如此，沒打算在季後積極簽下來。」謝岱穎進一步點出道奇猶豫簽下史庫柏的主要原因，在於薪資太過膨脹、缺乏操作空間。剛在11月20日滿30歲的史庫柏，在自由市場上註定會簽下一份改寫投手歷史的天價長約。道奇現有合約球員的薪資加總已經處於「破表」，若硬要再吞下年薪5000萬美元級別的史庫柏，要麼讓團隊薪資再度刷新歷史天花板、繳納天價豪華稅，要麼就必須忍痛砍掉或交易現有主力，在實務操作上極為困難，因此放棄追逐完全是預料中的理性決策。至於外界將道奇未報價歸因於12月1日新版勞資協議談判與潛在封館風險，謝岱穎認為兩者不能直接畫上等號。「封館與薪資上下限討論原則上是為了抑制團隊薪資過高沒錯，但大都會目前的團隊薪資其實跟道奇差不多，他們照樣在封館前簽下了這份破表的4.5億美元合約。因此這更像是各隊基於自身陣容結構與財務規劃所做出的個別商業決定。」