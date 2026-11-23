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男星劉冠廷在昨（22）日晚間以電影《雙囍》首度拿下金馬獎影帝寶座，演技獲得肯定。而早在與女主角余香凝走紅毯時，劉冠廷就透露有帶幸運物，竟是跟愛妻孫可芳（小豆）的18年前合照，以及兒子「小太陽」的照片，被問到宣布獎項時是否會握著，他還笑說：「我怕把它握爛欸。」直接大放閃，而幸運物也真的帶給他幸運，讓劉冠廷順利斬獲影帝寶座。劉冠廷昨日在紅毯透露，自己跟老婆孫可芳說想拿幸運物，但不知道要拿什麼，對方就叫他自己決定，劉冠廷突然想到，就從錢包把兒子剛出生時的照片拿出來，還有一張跟老婆多年前的合照，被問到宣布得獎是否會握著照片，劉冠廷直接大放閃直呼：「我怕把它握爛欸，我已經保存了18年了，而且那張跟小豆的合照，是我要去當兵的時候拍的拍立得。」瞬間甜到讓現場驚呼不斷。除此之外，劉冠廷也分享在公司梳化拍照時，孫可芳就帶著兒子過來為他打氣，原本兒子午覺都會睡比較晚，劉冠廷想說不要吵醒兒子，沒想到兒子當天只睡30分鐘就起床，穿著《雙囍》衣服為爸爸加油打氣，可愛的一直喊加油。回顧劉冠廷與孫可芳的愛情故事，兩人一起從台藝大戲劇系畢業，還在同一間國中教書，清晨6點從台北騎機車到板橋再轉公車去三峽，這樣的生活持續了約兩年。隨後他們加入「植劇場」培訓出道，在演藝路上彼此扶持。而在愛情長跑15年後，劉冠廷於2023年的七夕求婚成功，隔年迎來兒子「小太陽」，升級為甜蜜的一家三口。