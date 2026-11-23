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為因應11月27日（星期五）晚間於前鎮區時代大道西側（成功二路西側空地）將舉行大型活動，活動時間預計自18時至21時，預期將有大量人車聚集。為維護周邊道路交通順暢及用路人安全，前鎮分局已規劃相關交通疏導及管制措施，並除提醒民眾提前規劃交通方式，配合現場員警及交通指揮人員指引通行，也呼籲民眾搭乘大眾運輸工具。前鎮分局已規劃相關交通疏導及管制措施除建議優先搭乘大眾運輸工具，前鎮警表示，活動場地鄰近高雄輕軌C5「夢時代站」，民眾可多加利用捷運及輕軌等大眾運輸工具前往。搭乘輕軌者，可於C5「夢時代站」下車，步行即可抵達活動場地；搭乘高雄捷運紅線者，可於R6「凱旋站」下車，步行約10分鐘即可抵達活動場地，亦可步行至鄰近輕軌C3「前鎮之星站」，轉乘輕軌至C5「夢時代站」下車。建議民眾多加利用大眾運輸系統，避免自行開車造成周邊道路壅塞及尋找停車位的不便。其次，機車及遊覽車進場動線主辦單位已規劃機車及遊覽車專用停車區，機車停車可行駛成功二路由北往南方向者，至時代大道路口右轉進入時代大道。或行駛成功二路由南往北方向之機車，請於時代大道路口依標誌、標線，至待轉區進行兩段式左轉，進入時代大道。進入時代大道後，依現場指示及停車場標誌，通過輕軌軌道後繼續前行，至道路西側末端左轉，即可抵達機車停車區。另外則是遊覽車停車動線，遊覽車進場方向與機車相同，依成功二路南北向行駛，轉入時代大道後，沿指示前往道路西側末端，並於路底右轉進入遊覽車專用停車區。同時，為維持活動場地周邊交通秩序，警方將於成功二路與時代大道交會處、輕軌前方規劃交通管制，管制期間僅開放機車及遊覽車依指定動線進入，自小客車禁止進入活動場地周邊管制區域。由於活動場地內並未規劃自小客車停車空間，請開車前往的民眾勿直接駛入管制區域，以免影響其他車輛通行。自行開車前往的民眾，請利用活動場地周邊既有停車場停放車輛，再步行或轉乘大眾運輸工具前往活動場地。相關周邊停車場位置，請參考警方提供之交通疏運圖卡，並依現場停車指引及剩餘車位情形彈性選擇停車地點，切勿違規停車或任意占用道路。前鎮分局表示，活動期間將派遣警力於周邊重要路口及交通節點執行交通疏導勤務，視現場車流狀況機動調整交通管制措施。也呼籲民眾提前規劃行程，優先搭乘捷運、輕軌等大眾運輸工具，騎乘機車或搭乘遊覽車者請依指定動線行駛，開車民眾則請事先查詢周邊停車資訊，共同維護交通順暢與行車安全。