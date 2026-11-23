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國內景氣樂觀 卓榮泰：未來大家同心協力面對這次狀況

行政院長卓榮泰關心國內產業及金融市場發展，今（23）日下午3時將邀集國內金融業、科技及工商產業公協會代表會面，展現政府持續維護投資人對國內經濟發展信心。對此其受訪表示，希望讓投資大眾看到政府長期關注，提出幾項短期因應的措施，希望大家穩定整個局勢，然而受國際影響還是相當大，希望國際局勢能夠儘快的穩定下來，對未來大家同心協力，一起來面對這次的狀況。台股上週大跌7千多點、跌幅達 17.5%，創下1991年以來最大單週跌幅。卓榮泰今日下午將與商業代表會面。受訪時表示，國人都很關心接續下來整個國際跟國內的金融情勢，因此特別邀請了國內金融業、產業界重要負責人與幾位公協會的領袖們，一起來商討，接續下來如何來看待。卓榮泰說明，國內目前的經濟狀況、經濟指標，在景氣的指標上面，在判斷景氣的綜合分數，10月是41分，而且是紅燈，國內連續10個月都達到紅燈，從1984年以來是連紅最長的紀錄，表示經濟的景氣是穩定而樂觀的。卓榮泰說，在出口這一方面，10月的出口達到美金1223億，這也是創單月的新高，預計11月份也應該會保持在1000億；同時是21個月以來的正面成長。因為出口代表一個先行的指標，顯示在未來，尤其明年的第一季乃至第二季，整個指標的能見度都看到了。在資本設備進口這方面，目前10月也達到成長75.1%，這也是長時間、多個月來連續成長，它其中也代表著半導體，還有電子零組件設備都是在成長過程，顯現在晶圓代工的這產業上面，現在還是在加速它的產能，也希望業界能夠繼續從內部的加速到拓展國際的市場。卓榮泰指出，最後一項討論的基礎在於製造業採購經理人的指標PMI，那雖然經過調整，10月達到62.5％，這是相當高的數字，而且對未來的展望呈現樂觀，認為在這幾個狀況底下，對產業界應該是穩定。至於投資大眾，卓榮泰表示，希望大家看到的是政府長期關注，以及觀察市場的變化，用許多的跟市場的領袖們、工商團體們的了解，提出幾項短期因應措施，希望大家穩定整個局勢。然而受國際影響還是相當的大，也希望國際局勢能夠儘快的穩定下來，國內在產業界目前還在這種樂觀景氣的狀況底下，對未來大家同心協力，一起來面對這次的狀況。