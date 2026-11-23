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韓國股市開盤重挫逾2% 盤中跌幅擴大至4.27%

三星、SK海力士雙雙跌逾4% 外資轉賣加重壓力

美股上週五全面重挫 AI與晶片出口管制疑慮拖累市場

亞洲科技股承壓 日股逢勤勞感謝日休市

美國科技股持續遭遇賣壓，人工智慧（AI）產業前景及半導體出口管制疑慮升溫，拖累亞洲股市週一（23日）走低。其中，韓國股市延續上週五的暴跌走勢，綜合股價指數（KOSPI）開盤重挫逾2%，隨後跌幅持續擴大，截至當地時間上午10時12分（台灣時間上午9時12分），已大跌4.27%，三星電子、SK海力士兩大半導體巨頭同步下挫。日本股市則因適逢「勤勞感謝日」國定假日，休市一天。根據韓聯社報導，韓國股市23日開盤延續上週跌勢，KOSPI指數開盤下跌135.06點、跌幅2.77%，報4734.90點，隨後賣壓持續湧現，跌幅進一步擴大。截至當地時間上午9時45分，KOSPI已下跌178.62點、跌幅3.67%，報4691.34點，跌破4700點整數關卡。到了上午10時12分，指數跌勢進一步加劇，下跌207.76點、跌幅達4.27%，報4662.20點。韓國股市上週五（20日）才剛經歷一波重挫，KOSPI當天收盤暴跌5.21%，跌破5000點心理關卡，創下自1月16日以來約10個月的收盤新低。如今新的一週開盤再度大跌，顯示市場避險情緒持續升溫。從資金流向來看，外資在23日開盤初期一度呈現買超，但隨後轉為賣超，進一步加重KOSPI指數的下行壓力。截至上午10時12分，韓國主板市場外資賣超49.5億韓元，散戶賣超262.8億韓元，機構投資人則買超235.4億韓元。大型半導體股成為這波賣壓的主要受害者。韓國電子巨頭三星電子（Samsung Electronics）盤中下跌4.42%，記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）也下挫4.22%，兩家公司跌幅均較開盤初期進一步擴大。另一方面，韓國創業板指數KOSDAQ同樣承受沉重賣壓。KOSDAQ開盤下跌10.75點、跌幅1.66%，報634.93點，盤中一度短暫翻紅，但隨後再度轉跌。截至上午10時12分，KOSDAQ下跌19.10點、跌幅2.96%，報626.58點，跌破本月6日創下的629.17點盤中低點，改寫今年盤中新低。KOSDAQ市場方面，散戶賣超97.6億韓元，外資及機構則分別買超15.6億及81.7億韓元。韓國股市大跌，主要受到美國華爾街股市上週五全面重挫影響。美東時間20日，美國三大股指同步收黑，道瓊工業指數下跌1.93%，標普500指數下跌約3.7%，科技股比重較高的那斯達克綜合指數更重挫5.28%。市場對AI產業估值及未來成長前景的疑慮持續升溫，加上美國半導體出口管制政策可能進一步收緊，導致科技股面臨沉重賣壓。外媒報導指出，繼輝達（Nvidia）捲入與中國業務相關的爭議後，超微半導體（AMD）也可能面臨類似風險，引發投資人擔憂，美國政府未來可能擴大對先進AI晶片出口的限制。儘管美國AI新創公司Anthropic成功完成首次公開募股（IPO），仍未能有效緩解市場對AI產業的疑慮。由於韓國半導體產業與全球AI供應鏈高度連動，美國科技股大幅下跌及晶片出口管制的不確定性，也迅速反映在韓國股市表現上。尤其三星電子及SK海力士等半導體權值股同步走弱，進一步放大KOSPI指數跌幅。至於日本股市，23日適逢國定假日「勤勞感謝日」，東京證券交易所休市一天，未參與當天亞洲市場的交易。