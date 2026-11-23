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史上最大！麥當勞「Big Arch霸牛堡」重磅回歸

024年起陸續賣翻加拿大、德國等國家，今年亞洲首發、一月在台灣開賣，也引發社群討論。



主打雙層厚實多汁的四盎司安格斯牛肉，搭配獨家「Big Arch霸牛醬」，是融合奶香、黃芥末與酸黃瓜的微酸風味靈魂醬汁，並放入金黃酥脆炸洋蔥、堆疊三片白切達吉事、新鮮生菜、洋蔥絲與酸黃瓜，再蓋上特製的芝麻奇亞籽麵包，光拿在手上就能感受紮實份量。



如今鐵粉敲碗成功！官方宣布， 台灣麥當勞「Big Arch霸牛醬」 11月25日至2027年1月19日（或售完為止）再次限時開賣。



◾️「Big Arch霸牛醬」：單點169元、經典套餐239元



▲麥當勞史上最大「Big Arch霸牛堡」11月25日回歸開賣。（圖／麥當勞mcdonalds.com） 甜點控必吃！「藍莓卡士達雙餡派」等到了



麥當勞回憶殺一次到齊！甜點控念念不忘的「藍莓卡士達雙餡派」，每年回歸總能掀起話題，以酥脆的巧克力派皮，包裹著酸甜藍莓醬與香濃滑順的卡士達內餡。果香的微酸與卡士達的奶甜完美交織，甜而不膩的滋味圈粉超多人。



麥當勞「藍莓卡士達雙餡派」，也將於11月25日至12月29日（或售完為止）再度回歸開賣。



◾️「藍莓卡士達雙餡派」：單點50元



▲甜點控又可以吃麥當勞「藍莓卡士達雙餡派」。（圖／麥當勞mcdonalds.com） 麥當勞「有新藝變色杯」4款周邊！APP歡樂送、手機點餐限定



麥當勞今年特別攜手台灣藝術家陳純虹（Eszter Chen），推出4款「有新藝變色杯」，杯身設計充滿濃濃台灣風情，描繪台北101、北門等經典城市地標的「紫想玩」，集結台灣黑熊、石虎、台灣藍鵲等在地特有物種的「藍波one」，「來趣桃」則融入藍白拖、紅綠燈等台味文化，還有傳統窗花與農村人情味的「粉台喔」。



◾️「有新藝變色杯」：單買139元或選購「有新藝變色杯特餐」隨餐供應，僅限麥當勞APP的「歡樂送2.0」或「手機點餐」購買。（杯款皆為隨機供應，不可挑款）。



▲麥當勞「有新藝變色杯」4款設計。（圖／麥當勞mcdonalds.com）



台灣麥當勞回憶殺復活！麥當勞宣布，史上最大重量級牛肉漢堡「Big Arch霸牛堡」霸氣回歸，甜點控念念不忘的「藍莓卡士達雙餡派」都在11月25日開賣，並攜手台灣藝術家推出4款台味「有新藝變色杯」周邊商品，只在麥當勞APP歡樂送或手機點餐開搶。麥當勞有史以來最大份量的牛肉漢堡「Big Arch霸牛堡」，從2