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台股今（23）日盤中劇烈震盪，加權指數以35899.48點開出，開盤後一度下探35442.41點，最大跌幅達590.88點，隨後買盤進場，加上禁止平盤以下放空指數和國安基金護盤，指數最高衝上36655.48點，盤中高低震盪達1213.07點。不過，反彈行情未能全面帶動高價股，賣壓仍重，創意（3443）、健策（3653）等5檔千金股盤中觸及跌停。金管會祭出的5項穩定股市措施今天正式上路，但市場買賣力道仍相當拉鋸。台股開盤後一度下探35442.41點，隨後在權值股帶動下急拉翻紅，盤中最高來到36655.48點，漲勢卻未能一路延續，指數再度回落，顯示市場信心仍待恢復。回顧前一交易日，台股20日重挫2393.60點，收在36033.29點，跌幅達6.23%；上周累計下跌7641.83點，創史上最大單周跌點紀錄。連日重挫後，市場持續關注政府穩定措施能否緩和賣壓。高價股方面，盤中共有創意、健策、精測、昇達科及漢測5檔千金股觸及跌停，顯示部分高價電子股仍面臨沉重賣壓。其中，創意盤中最低來到4860元，較前一交易日收盤5400元下跌540元，跌幅10%；若以一張、1000股計算，盤中帳面價差達54萬元；伺服器滑軌廠川湖則以5,350元平盤開出，盤中最低下探4,980元，較創意高出315元，回歸股后寶座；健策最低來到3335元，較前一交易日收盤3705元下跌370元，跌幅約9.99%，一張股票盤中帳面價差達37萬元。為穩定股市，金管會宣布自11月23日起全面禁止平盤以下放空，投資人融券賣出及借券賣出上市櫃股票、台灣存託憑證，價格不得低於前一營業日收盤價；證券商及期貨商因辦理業務所需的避險交易則不在限制範圍內。其他措施還包括將上市櫃有價證券最低融券保證金成數由130%提高至150%、暫停受理證券商申請發行認售權證上市櫃案件，以及鼓勵上市櫃公司實施庫藏股、金融機構暫停出借股票。市場後續仍須觀察政策上路後