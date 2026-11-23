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台北市長蔣萬安昨日正式展開車掃，不過被爆出亂象頻傳，包括支持者衝到馬路上用肉身擋車、甚至安和路二段跟和平東路三段交叉口的紅燈，警方忘記把紅綠燈調回來，導致現場紅燈超過5分鐘，造成塞車、闖紅燈，此外被爆出提早結束，放鳥2個應援站。對此，蔣萬安今（23）日表示，號誌都是不分黨派，警方作法都一樣，但由於競選時間限制，所以關了直播，但還是有到兩個應援點跟民眾問候。蔣萬安今陪白營小雞車掃，針對車掃亂象，他說號誌其實警察局都有說明，都是一致的，不分黨派其實做法都一樣。那應援的民眾，昨天因為受限於競選時間的限制，所以遵守相關的規定，後來雖然關了直播，但還是有到兩個應援點跟民眾問候。蔣萬安續道，其實有些路段他知道很多民眾等了非常久，昨天晚上也很冷，實在很不好意思。但是之後，譬如說到北市中山、大同區都會再經過，也一定會再回去跟所有支持者致意。蔣萬安說，昨天的情況，因為民眾很熱情，也會再加強相關的宣導。北市警大安分局也說，針對依法申准舉行的遊行、掃街活動，均會視活動規模及現場需求，派遣必要的前導及側衛警力，保障活動順利進行及參與人員安全。大安分局表示，針對活動沿線多時相號誌或交通狀況較複雜的路口，本局為兼顧交通順暢與用路人安全，均會視現場車流狀況，彈性實施號誌管制及交通疏導，協助車隊安全通過。不過大安分局也說，執行期間車隊通過後員警疏未將和平東路與安和路口號誌由手動切換為自動變換，造成車流壅塞，影響用路人權益，確有違失。員警執勤違失屬實，本分局業依規定核予申誡處分，以資警惕，並將要求所屬加強教育訓練，落實彈性號誌管制及交通疏導要領，以維活動參與人員及其他用路人安全。大安分局強調，本分局執行相關勤務不因政黨或團體不同而有所差別，警方將持續秉持專業、中立原則，兼顧合法活動進行與市民用路權益。