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民眾爆洋流支持者試圖降國旗 怒批：排雲山莊不是政治舞台

玉管處證實確有此事 不過旗幟剛展開就遭制止

玉山國家公園禁止政治性活動 違規最高可罰3000元

初犯罰1500元、再犯3000元 破壞公物另有規定

2026台北市長選舉倒數，民進黨候選人沈伯洋掀起的「洋流」外溢到全台其他縣市，不過有民眾昨（22）日抱怨，一群「洋流」支持者竟試圖將玉山排雲山莊懸掛的中華民國國旗降下、換上洋流旗幟，所幸遭工作人員及時制止，消息曝光後引發議論，也引來國民黨立委徐巧芯留言「國旗真的很美」。對此，玉山國家公園管理處副處長邦卡兒·海放南證實，確有此事，但強調當時國旗並未被降下，且經工作人員上前溝通後，洋流旗也沒有掛上，因此不會開罰。一名民眾昨在Threads憤怒發文表示，下午4時左右，有洋流支持者試圖將山莊懸掛的中華民國國旗降下，改掛洋流旗幟，所幸被山莊工作人員發現並制止。他痛批，「排雲山莊是台灣登山者共同珍惜的山岳據點，不是任何人可以任意拿來表達個人政治立場、挑戰公共秩序的地方！」該民眾強調，尊重山岳、尊重國旗，更應尊重台灣這片土地，若想表達政治理念，應採取正當、理性的方式，而非任意更換公共場所懸掛的旗幟，更直言「把國旗降下來、換上自己的旗幟，這不是勇敢，更不是值得炫耀的行為，而是令人不齒的挑釁！」該貼文也引起徐巧芯關注，不過她僅在留言區簡短回應，「中華民國國旗真的很美」。而對於民眾爆料，邦卡兒·海放南今證實，昨確實有一群山友希望在排雲山莊懸掛洋流旗，目的是拍照留作紀念。不過當時這群山友才剛將洋流旗展開，準備觸碰國旗旗繩，就被現場工作人員發現並制止。工作人員向山友說明相關法律規定，不允許任意更換旗幟，雙方經過溝通後，山友便離開現場。邦卡兒·海放南強調，整起事件中，中華民國國旗並沒有被降下，洋流旗也沒有實際掛上，因此不會有相關裁罰。不過園區內禁止從事會引發對立、社會衝突的政治行為或活動，民眾在園區內應享受山林美景，避免從事會引發民眾不同意見、對立衝突的行為，以維護山上和諧環境。根據《玉山國家公園區域內禁止事項》第17點規定，除聚落範圍外，園區內禁止從事足以引發社會爭議或衝突的政治性行為或活動。此外，第5點也禁止懸掛或放置路標、旗條、鋼鐵牌及其他妨害景觀的物品。因此，若山友擅自在排雲山莊降下中華民國國旗，改掛候選人或特定陣營旗幟，可能涉及違反相關規定，但仍須由主管機關依實際行為認定。依據《違反玉山國家公園區域內禁止事項裁處罰鍰數額表》，違反第5點懸掛或放置妨害景觀物品，以及第17點從事足以引發社會爭議或衝突的政治性活動，第一次違規均可處1500元罰鍰，第二次以上則為3000元。若涉及破壞維護公眾安全或利益的公物、設施，依同一裁罰標準可處3000元罰鍰。