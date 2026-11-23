結束與洛杉磯天使隊7年總值2.45億美元（約合新台幣77億元）的肥約後，現年36歲的前大聯盟全明星三壘手倫登（Anthony Rendon）正式揮別職棒舞台，選擇重返母校萊斯大學（Rice University）完成未竟的學業。根據萊斯大學學生報最新專訪，這名2019年華盛頓國民奪冠功臣如今不僅重拾書本攻讀運動管理學位，甚至在體育選修課打壘球時，為了公平起見刻意改成左打與20歲的大學生同場同樂。
體育課打壘球刻意站左打 昔日大聯盟球星變身平凡同學
萊斯大學學生報生動描繪了倫登如今的校園日常。報導指出週三上午因雨移師室內體育館的壘球課上，一名蓄著落腮鬍、頭戴舊棒球帽的男子站上打擊區，為了縮小與一般大學生的實力差距，他刻意改用非慣用的左打擊球，卻依然憑藉肌肉記憶將球強勁擊出。起初學生們看到這位前大聯盟球星現身課堂時都驚訝不已，但經過一學期的相處，大家已把他當成普通同學看待。
倫登笑稱，過去15年職棒生涯隨隊遠征時，後背包裡裝的總是看電影用的iPad、零食與水壺；如今同樣背著後背包走進校園，裡面裝的卻是滿滿的課業與筆記。目前他還差約40個學分就能取得運動管理文學士學位，本學期除了體育課外，也修習了「大學體育商業運作」等課程，連授課教授都大讚他的職業經歷為課堂討論帶來前所未有的深度。
坦言圓夢登大聯盟反感空虛 重返校園只為替4名子女樹立榜樣
回顧輝煌卻又充滿爭議的職棒生涯，倫登在2009至2011年就讀萊斯大學期間曾榮獲全美大學棒球最高榮譽「豪瑟獎」（Dick Howser Trophy），2011年以選秀首輪第6順位加盟國民，並在2019年幫助球隊奪下世界大賽冠軍。然而他在同年休賽期與天使簽下7年2.45億美元天價合約後卻傷病不斷，合約最後兩季甚至完全未能出賽，一度被外界貼上「薪水小偷」標籤。
面對過往起伏，倫登在專訪中罕見吐露心聲。他坦言當年實現畢生夢想升上大聯盟時，內心反而很空虛，「我原以為站上大聯盟會比想像中更美好，但當時的我把棒球當成了全部的自我認同。」直到在醫院探訪傷兵後才驚覺生命的重量，並在2017年結婚、陸續迎來4名子女後，將人生重心轉向「丈夫與父親」的角色。
談及受傷無法上場、甚至連走路都困難的低潮期，倫登表示那是自我反省的契機；而決定在36歲重返大學校園，最大動力則是為了4個孩子，「在我的原生家庭裡，上大學並不是常態。如果我想打破這個循環、讓孩子明白學歷與教育的價值，就必須從我自己開始做起。」如今的他不急著規劃下一步，只期盼早日拿到畢業證書，將它掛在家中書房裡妻子的畢業證書旁，做一名問心無愧的好丈夫與好父親。
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萊斯大學學生報生動描繪了倫登如今的校園日常。報導指出週三上午因雨移師室內體育館的壘球課上，一名蓄著落腮鬍、頭戴舊棒球帽的男子站上打擊區，為了縮小與一般大學生的實力差距，他刻意改用非慣用的左打擊球，卻依然憑藉肌肉記憶將球強勁擊出。起初學生們看到這位前大聯盟球星現身課堂時都驚訝不已，但經過一學期的相處，大家已把他當成普通同學看待。
倫登笑稱，過去15年職棒生涯隨隊遠征時，後背包裡裝的總是看電影用的iPad、零食與水壺；如今同樣背著後背包走進校園，裡面裝的卻是滿滿的課業與筆記。目前他還差約40個學分就能取得運動管理文學士學位，本學期除了體育課外，也修習了「大學體育商業運作」等課程，連授課教授都大讚他的職業經歷為課堂討論帶來前所未有的深度。
坦言圓夢登大聯盟反感空虛 重返校園只為替4名子女樹立榜樣
回顧輝煌卻又充滿爭議的職棒生涯，倫登在2009至2011年就讀萊斯大學期間曾榮獲全美大學棒球最高榮譽「豪瑟獎」（Dick Howser Trophy），2011年以選秀首輪第6順位加盟國民，並在2019年幫助球隊奪下世界大賽冠軍。然而他在同年休賽期與天使簽下7年2.45億美元天價合約後卻傷病不斷，合約最後兩季甚至完全未能出賽，一度被外界貼上「薪水小偷」標籤。
面對過往起伏，倫登在專訪中罕見吐露心聲。他坦言當年實現畢生夢想升上大聯盟時，內心反而很空虛，「我原以為站上大聯盟會比想像中更美好，但當時的我把棒球當成了全部的自我認同。」直到在醫院探訪傷兵後才驚覺生命的重量，並在2017年結婚、陸續迎來4名子女後，將人生重心轉向「丈夫與父親」的角色。
談及受傷無法上場、甚至連走路都困難的低潮期，倫登表示那是自我反省的契機；而決定在36歲重返大學校園，最大動力則是為了4個孩子，「在我的原生家庭裡，上大學並不是常態。如果我想打破這個循環、讓孩子明白學歷與教育的價值，就必須從我自己開始做起。」如今的他不急著規劃下一步，只期盼早日拿到畢業證書，將它掛在家中書房裡妻子的畢業證書旁，做一名問心無愧的好丈夫與好父親。