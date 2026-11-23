我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市議員林智鴻22日晚間於鳳山文衡殿舉辦「戒慎恐懼之夜」，吸引逾千位市民到場加油。（圖／市議員林智鴻提供）

身兼「戒慎恐懼協會」鳳山分會長的高雄市議員林智鴻，22日晚間於鳳山文衡殿舉辦「戒慎恐懼之夜」，鳳山在地嘻哈歌手「KE柯蕭」也為活動量身打造同名創作曲「戒慎恐懼」，並由他與林智鴻首度公開合唱；活動最高潮，則是該會會長、立委林俊憲現身登台力挺時刻，吸引逾千位市民到場加油，林俊憲更同台和群眾高呼：「集中選票！堅定支持！」替林智鴻加油。「議員要選上好的，要選誰？」林俊憲一高呼，台下鄉親立刻高喊「林智鴻！」他肯定林智鴻認真打拚，也提醒支持者，議員選舉一個選區有多位候選人，最後一票投給誰，往往到選前都還有變化。他拜託鳳山鄉親「心頭拿乎定」，11月28日出門投票，支持林智鴻連任。談起「戒慎恐懼」的由來，林俊憲回憶，2024年他競選立委時，國民黨對手遭取消參選資格，即使外界看好，他仍以「戒慎恐懼」提醒自己，「因為有機會贏，我們更要小心！」林俊憲也以上屆2022年高雄市長選舉投票率僅58.6%「有超過四成市民沒去投票」為警惕，請在場民眾除了自己去投票，回家後也打通電話給厝邊、親戚和朋友，尤其記得提醒在外地打拚的子女返鄉投票。他再次向鄉親喊話：「市長選咱賴瑞隆，議員投予咱的林智鴻！」林智鴻說，他至今仍記得，上屆有很多支持者以為「沒差我一票」，最後自己距離落選只差不到一千票。攤開鳳山75里，平均每里若再差約12票「一個里六個人選擇轉向，就倒了！」也有資深政治前輩提醒，鳳山20年來「參選議員、立委的1號從未當選！」讓他有時擔心得睡不著，抬頭看天花板，彷彿浮現「落選」兩個字！但他依舊堅持正面選舉，騎腳踏車拜票超過1000公里，並堅持維護市容「不綁電線桿廣告、不插旗」，盼望支持者與他一同「戒慎恐懼」，打破魔咒，力保關鍵一席。選前最後一週，林智鴻也將展開以飄帶造型為主題的「戒慎恐懼大車掃」，首場「洋流飄帶主題車掃」將於23日晚間從五甲關帝廟出發，邀請市民朋友綁上洋流飄帶，跟著林智鴻的車隊騎上五甲街頭，一起「戒慎恐懼！」