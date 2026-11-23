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黃仁勳不願放棄中國市場 蘇利文：禁令後輝達市值翻10倍

黃樂間諜身分尚未證實 蘇利文：真正問題是規避晶片管制

輝達是否觸法？蘇利文點出與美商務部關係密切

美國前白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）22日透露，拜登政府2022年首次對輝達（NVIDIA）先進AI晶片實施出口管制時，時任執行長黃仁勳曾明確表達反對，強調希望保有中國市場。蘇利文更指控，黃仁勳此後持續設法繞過限制，讓晶片流向中國客戶。他認為，近期輝達涉及的中國間諜疑雲，真正值得關注的並非婚外情，而是美國晶片出口管制可能遭到大規模、系統性規避。蘇利文22日接受美國有線電視新聞網（CNN）主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）專訪時表示，拜登政府2022年10月首度限制輝達A100、H100等先進晶片出口中國，黃仁勳當時反對這項政策，希望繼續向中國市場銷售產品。蘇利文表示：「我瞭解，因為他是生意人」，並稱政府當時已向黃仁勳說明，全球對先進晶片的需求相當龐大，即使限制對中出口，輝達整體業務也不至於受到重大衝擊。他舉例，出口管制實施時，輝達市值約3400億美元，如今已攀升至3.6兆美元，成長超過10倍，顯示相關限制並未阻止輝達擴張。然而，蘇利文指稱，黃仁勳在這段期間仍持續尋找繞過出口管制的方法，試圖將更多晶片銷售給中國終端用戶。《紐約時報》及《金融時報》先前報導，輝達部分晶片透過新加坡、馬來西亞的企業及資料中心流通，疑似讓中國業者取得受限制的先進晶片或運算資源。其中，新加坡Megaspeed公司相關負責人黃樂（Alice Huang），被懷疑與中國情報機構有所關聯，並與黃仁勳傳出婚外情。不過，黃樂是否涉及間諜活動，目前仍未獲得獨立證實。對此，蘇利文認為，與其將事件視為充滿戲劇性的間諜醜聞，更應關注背後可能存在的大規模晶片管制規避行為，以及這些交易是否削弱美國阻止中國取得先進技術的政策。他指出，隨著相關問題曝光，即使川普政府過去對加強管制並不積極，如今也面臨採取行動、收緊出口規定的壓力，以防止更多先進晶片流向中國企業。當主持人問及，輝達若主張晶片是出售給新加坡企業，而非直接銷往中國，是否仍可能面臨法律責任時，蘇利文表示，必須區分實際交易行為與法律認定。他認為，從實際運作來看，相關交易可能違反美國出口管制的政策目的，甚至有直接觸犯法規的疑慮，但輝達最終是否會遭到法律追究，目前仍難以判斷。蘇利文指出，輝達高層與美國商務部保持密切聯繫，公司未來可能主張，相關交易安排都曾向主管機關說明。因此，這起事件不僅涉及輝達的商業決策，也可能牽涉美國政府對出口管制的審查與執法。