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▲BESTie成員（左起）蕙妍、海嶺、多惠、U ji逆襲爆紅，重返音樂節目打歌。（圖／翻攝自MBCkpop YT）

韓國女團BESTie於2018年解散後，近日突因經典歌曲〈Love Options〉在短影音平台掀模仿潮而逆襲爆紅，直接攻佔韓國與台灣等地的各大榜單，成員還被緊急召回重返打歌舞台。而逆襲之路繼續發威，蕙妍今（23）日直接受邀登上JTBC電視台的晨間新聞，介紹自己與BESTie及專輯，超清晰口條與抑揚頓挫的語氣，直接完美變身主播。蕙妍在今天早上登上JTBC的晨間新聞，只見她穿著一身米白色套裝，一頭招牌妹妹頭瀏海與微卷中長髮，讓她完美變身主播。蕙妍在新聞中除了播報天氣外，還介紹了BESTie的逆襲歌曲〈Love Options〉，以及自己發行的Trot新曲〈믿지 못할 남자（無法相信的男人）〉，並對時隔多年能再跟成員重聚活動，而感到非常感激。其中，蕙妍充滿抑揚頓挫、節奏穩定、發音清晰的口條也獲得大讚，不僅一字一句都有不同音調、講得非常清楚，就連斷句頓點也非常明確，跟專業主播的語氣可以說是毫無差別，讓聽得懂韓文的人，就算沒有字幕，也能非常簡單的就知道蕙妍在說什麼。蕙妍宛如主播般的不同面貌，也引發大批網友的稱讚，「整段很適合韓文聽力，慢、咬字又清楚」、「不知道的人還以為是真的主播在播報」、「這個發音真的太強，有受過專業訓練吧」、「轉行當主播都可以了。」