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▲許書豪懷疑辦公室遭竊有政治因素。（圖／許書豪競辦提供，2026.11.23）

▲竊賊離開時，帶走一部筆記型電腦（紅框處）。（圖／許書豪競辦提供，2026.11.23）

先場勘再下手 許書豪喊話絕不向惡勢力低頭

台灣民眾黨台中市太平區市議員候選人許書豪的競選服務處，今（23）日凌晨遭宵小侵入；詭異的是，竊賊在屋內停留14分鐘，抽屜裡的現金與貴重物品分毫未取，唯獨帶走一部筆記型電腦。許書豪直言，競選辦公室的經費帳目、選戰策略等重要資料全都在筆電裡面，他高度懷疑並非單純的財務竊案，而是有針對性的政治干擾。根據競選總部監視器畫面顯示，今日凌晨0時17分，一名全身穿著黑衣黑褲、揹著黑色後背包並戴著黑手套的男子，從服務處後牆鐵皮缺口潛入；進入辦公室前，該名男子還抬頭看了一眼監視器鏡頭。到了凌晨0時31分，這名黑衣男走出辦公室時，右手已多了一部筆記型電腦；隨後他再度折返屋內，拿回隨身作案的背包後，迅速消失在夜色之中。競選總部工作人員今日一早上班時，赫然發現辦公室內有遭人翻動的痕跡，趕緊通知正在路口拜票的許書豪趕回查看，並第一時間向台中市警局太平分局報案。團隊人員仔細清點後確認，抽屜內的現金及其他貴重物品全數完好無缺，唯獨少了一部工作用筆記型電腦。警方獲報後隨即擴大調閱周邊監視錄影器追查，初步發現該名竊賊早在昨（22）日晚間便曾現身服務處外圍勘查地形，直到今日凌晨才趁隙潛入作案。面對這起離奇竊案，許書豪痛批，辦公室裡值錢的東西都沒丟，卻單單少了存有經費帳目與選戰策略的筆電，竊賊行徑明顯具有針對性與政治目的，企圖干擾他的選戰節奏。許書豪強調，自己做事坦蕩蕩、認真努力，絕不會向惡勢力低頭，並公開呼籲「選舉不要出奧步」，期盼競爭對手光明磊落進行君子之爭，同時也請警方儘速將嫌犯緝捕到案，勿讓宵小逍遙法外。