我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友笑說奶酥麵包正式失去自己的名字。（圖／翻攝自Threads）

▲方師傅的奶酥麵包和菠蘿麵包被V帶紅。（圖／翻攝自臉書@方師傅點心坊）

▲峮峮也想吃奶酥麵包。（圖／翻攝自Threads＠qun_04）

韓國天團BTS日前來台開唱，成員V（金泰亨）對高雄知名烘焙品牌「方師傅點心坊」的香酥菠蘿與奶酥麵包讚不絕口，不僅引發粉絲瘋狂搶購同款，店家更火速跟上這波巨星熱潮，將奶酥麵包趣味改名為「Nice棒」，連啦啦隊女神峮峮也忍不住發文直呼想吃。V大推方師傅麵包的消息曝光後，方師傅點心坊隨即推出宣傳海報，直接將「香酥菠蘿」與「奶酥麵包」列為「ARMY必吃款」，並還原他大讚的語氣寫下「這真的很好吃！」由於V在直播中大玩諧音哏，將奶酥麵包結合英文的Nice，加上麵包的韓文發音類似「棒（Pan）」直接替奶酥麵包加註全新稱號「Nice棒」，方師傅也馬上製作全新的海報介紹，將奶酥麵包改為「Nice棒」，不少台灣人笑喊，「奶酥麵包正式失去自己的名字了。」這波由V帶起的麵包旋風不僅橫掃粉絲圈，連演藝圈女神也無法抵擋其魅力。啦啦隊人氣成員峮峮在社群平台 Threads 上發文透露，自己滑手機看到相關貼文後立刻被生火，忍不住附上流口水的表情符號直呼：「滑到真的好想吃吃看方師傅的 nice胖」。貼文一出再次帶動話題討論度，展現世界級偶像驚人的帶貨實力。