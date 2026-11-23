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在當家球星柯瑞（Stephen Curry）因腹斜肌傷勢高掛免戰牌期間，金州勇士苦吞一波慘澹的5連敗、合計淨輸高達116分，全隊進攻陷入前所未有的泥淖。然而在今（23）日回到主場大通中心迎戰東區第二強權波士頓塞爾提克的上半場，勇士卻打出了令全場球迷沸騰的開局，而點燃全隊火力的頭號功臣是老將「嘴綠」格林（Draymond Green），他在第一節便外線火力全開、單節連飆3記三分球，讓坐在場邊觀戰的柯瑞當場激動到「嚇到滑倒」，成為上半場最經典的畫面。面對賽前同樣苦吞3連敗、且擁有全聯盟最低場均失分（103.0分）頂級防線的塞爾提克，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽前便預告將由格林負責主防綠衫軍一哥塔圖姆（Jayson Tatum）。誰也沒想到，格林不僅在防守端扛起大旗，更在進攻端挺身而出。開賽後格林便在弧頂率先飆進三分球為勇士首開紀錄，隨後又在底角穩穩命中第二記遠投；最令人不可思議的一幕出現在首節中段，中鋒貝西（Charles Bassey）奮力搶下前場進攻籃板並將球撥出，格林在底角接球後於進攻時間到點前強行出手，球竟應聲破網。他的火燙手感也讓大通中心沸騰，鏡頭捕捉到場邊穿著便服的柯瑞激動到直接從椅子上滑倒、跪地歡呼，完美詮釋了全隊的驚喜之情。憑藉格林首節獨拿9分的強勢帶動，加上霍福德（Al Horford）與桑托斯（Gui Santos）接連在外線開火，勇士首節便以27：20建立領先優勢。統計整個上半場，格林6投3中（全數為三分球）高效攻下9分、3籃板與2助攻，光是半場得分便已創下個人2026-27賽季的單場新高。除了格林外線突然「覺醒」為球隊注入強心針外，先發中鋒貝西在上半場的表現同樣功不可沒。他半場3投全中貢獻7分、5籃板、3助攻與3抄截的全能數據，尤其在第二節末段塞爾提克展開反撲時，多次利用積極拼搶與禁區牽制替勇士穩住陣腳；波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也在次節命中兩記關鍵三分球、半場進帳8分。反觀塞爾提克在上半場團隊外線手感冰冷（豪瑟Sam Hauser甚至出現連續3記三分打鐵），全隊幾乎全靠塔圖姆一人苦撐——塔圖姆上半場裡突外投狂轟全場最高的23分與8籃板，並在次節尾聲連續命中不講理三分球將分差縮小，半場打完勇士以44：42僅領先2分。在缺少柯瑞的情況下，格林用久違的外線爆發替勇士打出了久違的士氣與主場氣勢。