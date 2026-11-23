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今天白天回暖 早晚溫差大

▲本周有2波東北季風影響台灣，北部、東半部氣溫起伏較大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

鋒面通過連3天有雨 周六投票日東北季風增強

今（23）日全台天氣晴朗、白天回溫，明（24）日鋒面通過、東北季風南下，接著華南雲雨區水氣也會移入，中央氣象署預報員謝佩芸表示，中部以北、東半部有局部短暫雨，南台灣也有零星降雨，周五（11月27日）雨勢才逐漸趨緩，周六投票日（11月28日）新一波東北季風增強，北部、宜花氣溫再下降，迎風面有局部雨，民眾外出投票須留意天氣變化。謝佩芸指出，今天全台多雲到晴，僅花東及恆春半島有零星短暫雨，白天回溫明顯，西半部26至29度，東半部24至26度，入夜各地低溫約16至19度，局部空曠地區溫度會再低一些，西半部日夜溫差大，早晚請適時增添衣物。謝佩芸提醒，明天將有鋒面通過、東北季風南下，桃園以北、東半部降雨機率提高，周三、周四還有華南雲雨區的水氣移入，中部以北、東半部整天都有斷斷續續的短暫雨會出現，南台灣也有零星降雨，直到周五降雨才會慢慢趨緩。氣溫方面，明後兩天，中部以北、東半部高溫下降至20度左右，早晚低溫約15至16度，局部空曠地區更低，南台灣降溫則不明顯，周四氣溫會逐漸回升，周五恢復和今天類似的溫暖舒適天氣。至於周六投票日天氣，謝佩芸說明，屆時會有新一波東北季風增強，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，大台北、北部山區也有零星短暫雨，其他地區都是多雲到晴；不過氣溫相較於周五又會下滑，白天高溫北部、宜花23至25度，中南部、台東26至29度，早晚低溫各地17至20度。