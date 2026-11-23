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一片利空中的好消息！貝森特對中國管制、黃仁勳態度放軟

政府上週末宣布加強護盤力道，台股今（23）日陷入多空交戰，指數來回震盪約1200點，截至10時30分下跌131點，來到35901點。對於台股盤中表現，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，這次出現「上沖下洗」很大原因是全球股市氛圍仍不佳，但是政府已祭出限空令3.0及大力護盤，認為如果今日跌幅可以收斂在500點以內，就算是成功。行政院週六邀集各財經首長召開會議，金管會也隨即宣布「限空令」3.0，包括全面禁止平盤以下放空、上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由130%調整為150%等。鐘崑禎分析，今日台股沒有再大幅度破底，很大原因是與限空令3.0有關，包括全面禁止平盤以下放空，就不會出現追空、放空；保證金成數拉高到150%，就可以降低追空氣勢，但他也坦言，現在全球股市比較混亂，雖然賣壓已經止穩，但低接買盤尚未大量進場，才會形成「上沖下洗」，認為這波跌勢還是很重，要看到Ｖ型反轉難度非常高，但也認為若今日跌點可以壓在500點以內，就可以說是政府護盤效果非常好。另一方面，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前才因婚外情及捲入共諜案而請辭執行長職位，一週來頻繁都有要求回歸的訊息，連先前表達輝達應從外部尋找新CEO的美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也語帶玄機說「黃仁勳現在已經是外部人士了」；即便只是訊息，但輝達夜盤股價一度上揚5%以上。對此，鐘崑禎也說，貝森特同時也改變過去對AI比較鷹派作風，對中國的晶片限制已經到位，不需要再加碼，對於近期一片利空裡面中的好消息，認為對於台股若今日可以震盪觸底，隨著各方態度愈來愈明確，相信會有更多低接買盤再進場。