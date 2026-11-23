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台北市長蔣萬安近日為了翡翠水庫是否設立光電板一事，槓上中央。行政院長卓榮泰則嗆「造謠光電板」，更說養烏賊吐黑煙。對此，蔣萬安今（23）日回嗆，「心中有佛，看人就像佛」，卓榮泰心中沒有人民，只有綠能。蔣萬安說，卓院長心中沒有人民，也沒有把人民的顧慮放在心上，他的心中只有綠能。那今天推出「好水聯盟」，就是希望不分黨派大家都可以參與守護所有民眾飲用水的安全。所以他再次呼籲所有各縣市長候選人，大家都可以用實際的行動，宣示光電板退出水庫。至於卓榮泰保證說，翡翠水庫不會設光電板，蔣萬安說，行政院連續三年發公文給台北市，要求盤點翡翠水庫上面設置光電板的範圍，還要他們說出不能設置的理由，所以難道是問心酸的嗎？他之前已經講過，連續三年，第一年已經告訴你「不准」，但第二年又發文，也說「不准」，第三年還發，所以這很明顯，白紙黑字的公文清清楚楚。蔣萬安呼籲，更多認同理念的朋友加入「好水聯盟」，大家用實際的行動捍衛所有市民朋友飲水的安全、用水的安全。