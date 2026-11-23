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全國18處場域供無人機業者測試

無人機註冊數達4.2萬架且逾八成為空拍

無人機應用正從早期以個人空拍為主，逐漸轉向物流、群飛服務、農業病蟲害防治、交通安全管理及災害預防等產業應用，隨著使用型態改變，政府管理制度也必須跟著調整。交通部次長林國顯今（23）日表示，無人機已逐漸從個人使用走向系統化發展，政府將在維持飛航安全的前提下，持續擴大創新應用，相關法規也會隨著技術進步及產業需求滾動調整。「2026國際無人機及先進空中交通論壇」今天登場，論壇吸引國內近160位產官學界代表參與，民航局表示，本次論壇旨在將國際發展趨勢及前沿技術規範向國內業者介紹，以完善檢驗標準、強化檢驗技術接軌及拓展國際合作等三大方向推動相關工作。林國顯指出，無人機法規最初訂定時，考量無人機要納入既有航空管理系統，就像原本道路交通已有自行車、機車、計程車、私人汽車及大型貨車等不同車種，又要將過去不在既有監管範圍內的無人機納入，就必須建立新的管理規範。因此初期有較多管理程序，雖然引起部分業者批評，但交通部及民航局仍以秩序管理優先，避免無人機活動影響有人機飛航安全。不過，隨著技術進步，無人機的使用已不再侷限於個人空拍，開始朝向物流配送、群飛服務，以及農業病蟲害防治、交通安全管理、災害預防等用途發展。林國顯表示，政府對無人機產業的發展態度明確，就是持續擴大創新應用，讓產業在健康有序的環境下發展，未來也會與業者持續溝通，蒐集實際操作經驗。在產業發展所需的測試環境方面，林國顯表示，目前國內除了400呎以下綠區可免申請飛航外，政府已盤點18處測試場域，提供研發業者使用，也與軍方協調嘉義水上機場及屏東恆春機場，作為大型無人機研發測試場域，未來將依照產業發展及國內需求持續調整，建立更符合國際趨勢的管理機制。民航局何淑萍表示，截至今年6月，國內無人機註冊數已達4.2萬架，相關活動申請案件累計超過3萬件，目前超過八成的無人機活動仍以空拍為主。民航局主要從操作人、無人機、法人及空域四大面向進行管理，對於無人機的應用目的並沒有特別限制，鼓勵各界投入空拍、檢測等不同用途。