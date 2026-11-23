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黑五首日購物車開箱！乳液便宜200多元、洗衣精下殺689元

▲好市多黑五首日，劉小姐透露，CeraVe保濕乳霜一組便宜200多元，讓她買完還想揪朋友再搶一組。（圖／記者周淑萍攝）

▲好市多黑五首日，黑鑽會員劉小姐一早7點多就進場搶優惠，購物車裝滿乳液、洗衣精等民生用品，笑說每年都會來挖寶，看看有什麼隱藏優惠。（圖／記者周淑萍攝）

黑五首日6點半就排隊！頭香主婦買破萬元

▲好市多黑五首日洗衣精相當搶手，ARIEL極致雙效抗菌洗衣精6入組，原價899元、特價689元，現省210元，吸引會員大量採購。（圖／記者周淑萍攝）

好市多黑五黑鑽會員7點半搶先進場

▲好市多黑五首日，民生用品成為會員搶購重點，有民眾一口氣搬走多箱滿意寶寶晚安褲，趁著優惠大量補貨。（圖／記者周淑萍攝）。（圖／記者周淑萍攝）

好市多年度黑色購物節今（23）日正式開跑，今年首度將活動延長至14天，超過700項優惠商品。《NOWNEWS今日新聞》記者直擊內湖賣場，上午7點半黑鑽會員搶先進場，除了三星電視等大家電吸引不少人潮，乳液、洗衣精等日常用品同樣賣翻天。幾乎每年都來報到的劉小姐開箱購物車，裡頭幾乎清一色都是黑五優惠商品，光是乳液一組就便宜200多元，ARIEL洗衣精也現省210元，讓她買完還想「撂朋友」再搶一組。《NOWNEWS今日新聞》記者實際直擊好市多內湖店，上午7點半黑鑽會員開放入場後，大批民眾推著購物車直奔特價商品區，除了電視、手機等3C家電，洗衣精、乳液等日常用品也是搶購重點，不少會員趁機大量補貨。幾乎每年都會來逛黑五的劉小姐表示，自己一早7點多就進場，主要是想看看今年有沒有意想不到的「隱藏優惠」。她笑說，購物車裡幾乎清一色都是黑五特價商品，其中最滿意的戰利品之一，就是冬天正好派上用場的CeraVe保濕乳霜，一組便宜200多元，讓她買完還覺得不夠，打算再「撂朋友」一起搶一組。除了乳液，洗衣精同樣是熱門搶購商品。記者現場看到，劉小姐表示，一早看到原本擺滿整個棧板的洗衣精，不到30分鐘竟然已經被搬到只剩下一箱，買氣相當驚人。至於今年熱門的大電視、手機等3C及大型家電，劉小姐表示，雖然今年沒有添購需求，但實際觀察價格後，認為折扣確實相當不錯，如果家中剛好有汰舊換新需求，趁黑五入手很划算。好市多黑五首日一早，內湖賣場地下停車場就湧入大批準備搶便宜的會員，清晨6點半開始有人排隊，不到7點已有近50人等候進場。隨著上午7點半黑鑽會員優先入場，雖然隊伍一路延伸，但現場動線相當順暢，開門約7分鐘就能順利進場。搶下內湖店「頭香」的楊小姐表示，自己清晨6點半就來排隊，沒想到竟然成為第一個入場的會員，讓她直呼「真的很開心！」。楊小姐也大讚，今年黑五從7天延長至14天，不用急著一次買齊，可以多來幾趟慢慢挑選。她還不忘向好市多許願，希望未來台北賣場也能增設加油站，買完東西還能順便加油，對會員來說更加方便。好市多表示，今年黑色購物節自11月23日至12月6日登場，總優惠金額突破120萬元，涵蓋大型家電、3C、居家用品及生鮮美食。活動期間黑鑽會員每日可於上午7時30分優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分入場，希望透過延長檔期及分時入場安排，讓購物人潮分散，提升會員選購品質。今年優惠商品包括SAMSUNG 85吋NEO QLED顯示器、LG除濕機、DYSON空氣清淨機、DREAME三合一吹風直髮器，以及LE CREUSET鑄鐵燉鍋、日本A4和牛、滿意寶寶三麗鷗輕巧褲與限量黃金珠寶等。好市多也從22日起連續14天，每日下午4時透過官方Facebook及Instagram公布隔日精選優惠，讓會員提前掌握折扣資訊。