我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職籃（NBA）邁阿密熱火隊今（23）日以123：113擊敗奧克拉荷馬雷霆隊，不過比賽首節卻出現一段令人哭笑不得的插曲。熱火射手「K湯」湯普森（Klay Thompson）在全力回防快攻時，腳下的中國品牌安踏（Anta）戰靴竟然當場「解體爆開」，鞋底直接噴飛掉到地板上，逼得熱火主帥史波斯特拉（Erik Spoelstra）緊急喊出暫停，也意外讓前NBA球員帕森斯（Chandler Parsons）過去痛批該品牌球鞋害慘自己膝蓋的言論再度被美媒翻出。這起離奇意外發生在首節還剩5分04秒左右，當時熱火以22：12領先雷霆。湯普森先在底角嘗試三分出手未果，隨後積極衝搶進攻籃板並將球分給隊友波蒂斯（Bobby Portis），但波蒂斯傳球發生失誤，遭雷霆後衛米契爾（Ajay Mitchell）抄截發動快攻。湯普森見狀立刻全速退防，不料跑過半場時右腳球鞋的鞋底竟直接脫落噴飛在球場上，連場邊球評都忍不住驚呼：「球鞋在中場直接爆開了！」隨後裁判發現掉在場上的鞋底，立即吹停比賽將它撿起交給紀錄台，熱火教頭史波斯特拉也隨即喊出暫停，讓湯普森在板凳席緊急更換新鞋，並於第二節中段重新回到場上。值得一提的是，湯普森自2017年與安踏簽下10年合約後，今年2月更剛與該品牌達成「終身合約」的協議。然而這次比賽中球鞋突然解體，也讓過去前NBA球星帕森斯（Chandler Parsons）對該品牌的批評再度被翻出。曾在2013年與安踏簽下5年500萬美元合約的帕森斯，過去受訪時曾毫不留情地炮轟該品牌球鞋設計糟糕，甚至直言這正是導致他職業生涯膝蓋重創的原因之一，「那雙鞋真的爛透了，我發誓這絕對是我膝蓋報銷的部分原因。」湯普森本季轉戰熱火後更找回巔峰時期的火燙手感，場均攻下15.3分，整體投籃命中率達44.8%、三分命中率更高達43.2%，目前距離超越熱火傳奇射手艾倫（Ray Allen）獨居NBA歷史三分榜第3名也僅一步之遙。