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民眾黨創黨主席柯文哲甫和台北市長蔣萬安同台，但昨日隨即脫口說「藍白合觀念錯了」，更提到普發現金一事，藍綠嘴臉齷齪，綠要選縣市長立委怕傷選情不投票，國民黨騙選票掏空國家。台北市長蔣萬安今（23）日表示，不同政黨針對不同議題會有不同立場跟想法，這很正常，但不影響對共同價值的堅持，和對共同目標的追求。蔣萬安說，對於2026的選舉，其實目標很明確，追求藍白席次最大化，在各縣市大家也都提出優秀的縣長候選人、議員候選人，那就是並肩作戰、共同努力。針對柯文哲稱真要讓沈伯洋當市長是頭殼壞掉，蔣萬安說，柯文哲非常關心市政，依然給很多意見，還有他過去經驗分享。柯文哲也特別強調，對於年底選舉，必須要志同道合的朋友一起努力。所以不管是日前參加民眾黨的造勢大會對他很多勉勵，還有日前他特別提醒，包括社宅持續興建、財政紀律的重要性等，讓他在柯打下的基礎上繼續推動市政。所以就是持續的為台北市民爭取福祉，為所有市民創造更大的利益，然後一起努力結合民眾黨的夥伴，共同朝這個目標一起前進。