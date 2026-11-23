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台北股市今（23）日持續劇烈震盪，主動式台股ETF也遭遇賣壓！根據盤中行情統計，26檔主動式台股ETF中，有19檔盤中價格跌破掛牌以來最低收盤價，占比約73.1%。其中，主動中信台灣收益（00406A）盤中最低來到5.70元，成交量更在上午10時21分突破72萬張，成為市場交易焦點。這次盤中跌破低收價的ETF，包含00400A、00401A、00403A、00404A、00405A、00406A、00407A、00408A、00410A及00413A，盤中低點分別為9.54元、10.03元、6.81元、6.86元、5.37元、5.70元、6.06元、6.61元、7.85元及7.50元。另外，00415A、00416A、00418A、00987A、00992A、00993A、00995A、00996A及00999A也在盤中跌破掛牌以來最低收盤價，盤中低點依序為5.69元、6.33元、6.92元、9.72元、10.23元、7.71元、9.94元、8.12元及7.38元。而00980A、00981A、00982A、00984A、00985A、00991A及00994A，依提供資料顯示，盤中尚未跌破各自掛牌以來的最低收盤價。也就是說，同樣面對盤中波動，不同主動式ETF的價格表現並不一致。個別標的方面，00406A盤中最低跌至5.70元。證交所歷史行情資料顯示，該ETF在11月20日的收盤價為5.87元，當日最低價則為5.85元；若以本次提供的盤中低點來看，價格已低於前一交易日收盤水準。成交量方面，00406A截至上午10時21分累計成交72萬5,273張，成為這波主動式ETF盤中行情的焦點。成交量反映市場交易熱度，但單憑成交量大小，還不能判斷買賣哪一方占優勢，也不能直接推論投資人看多或看空。