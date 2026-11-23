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今年北市選舉氛圍不同

小蜜蜂串接孤獨官

地方公職人員選舉即將在28日登場，今（23）日醫療論壇中台北市長候選人沈伯洋提出健康台北政策構想，其中「社會處方箋2.0」構想，借鏡英、日設「孤獨官」，希望讓尚未生病，卻已經逐漸不願出門、缺乏人際互動者，重新建立連結，減少日後使用長照、醫療資源機率，進而減少第一線人員壓力。沈伯洋以「健康台北：打造全齡 AI 照護與生醫創新服務的世界級標竿城市」為題演講，並由台大醫院院長余忠仁擔任引言人。余指出，台北市近年城市光榮感快速攀升，背後與AI產業帶動經濟成長，以及台灣醫療實力逐漸受到國際認識有關。他也說，今年台北市長選舉備受關注，選舉氛圍也與過去不同；過去健康議題有不少政策口號與施政表現，但如何真正落實，仍需要有紀律的規劃與執行。沈伯洋提出「社會處方簽2.0」構想，他表示，孤獨問題不只發生在長者身上，現在社會下愈來愈多人與社會連結薄弱，即使尚未生病，卻已經逐漸不願出門、缺乏人際互動。未來可借鏡日本、英國設立「孤獨官」的做法，當地會培訓熟悉社區的在地人士，扮演「小蜜蜂」角色，例如柑仔店、理髮廳、機車行等店家，因為平時與居民接觸頻繁，對社區狀況有一定掌握，接受約3小時訓練後，留意可能有孤獨問題的居民，並回報給孤獨官；一個人甚至可以負責約100多人。沈伯洋舉例，假設社區裡有兩名長期不出門的居民，兩人過去都是水電專業人士，就可以透過媒合，讓他們組成團隊，在社區中心分享、傳承水電技能。這樣不只是讓原本不出門的人有機會走進社區，也能透過專業交流重新建立人際關係，讓居民從被動接受照顧，轉變成能夠參與社區、貢獻所長。沈伯洋說，現有社會處方箋會提供展覽票等鼓勵民眾出門，但這樣不足支撐與人的連結。「社會處方箋2.0」初期可以提供活動補助，協助團體建立運作模式，後續再逐漸轉為自主發展，讓社區形成長期互助網絡。若能及早處理孤獨問題，未來也有機會降低民眾進入長照體系的機率，間接減輕第一線照護人員的工作壓力。