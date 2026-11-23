NBA今（23）日有7場比賽進行，焦點戰為金州勇士交手波士頓塞爾提克，近況不佳的兩隊正面對決，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣，但勇士一路緊咬比分，末節更靠桑托斯（Gui Santos）、倫德伯格（Yaxel Lendeborg）連續追分逆轉，最後23秒，1分領先勇士發球失誤，塞爾提克喊出暫停，塔圖姆（Jayson Tatum）操刀最後一擊失手，勇士88：87歷經驚滔駭浪，成功終止5連敗，勇士本季主場7勝1敗、勝率高達87.5%。
勇士紙面陣容落後 首節卻取得7分領先
勇士紙面陣容雖然落後塞爾提克，但開局與綠衫軍打得有來有回，中鋒貝西（Charles Bassey）發揮出色，塞爾提克主要靠塔圖姆進攻，上半場就攻下23分，勇士半場取得2分領先。
第三節，綠衫軍懷特（Derrick White）率隊反攻，搭配第二陣容加爾薩（Luka Garza）等人配合逆轉比分，單節打出33：25逆轉。勇士只能帶著6分落後進入最後一節。
塔圖姆上下半場判若兩人 最後一擊還失手
末節開局，桑托斯連續投進2顆外線，倫德伯格連續2波單打取分，勇士直接超前，後續兩隊一路糾纏，分差始終在3分左右，但勇士突然超過3分鐘沒得分，又被塞爾提克超前。
最後收官階段，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）突然開砲，先切入後再投一顆三分外線，率隊再度超前，最後1分7秒時，又在底線投進三分還製造犯規，結果塞爾提克挑戰後，裁判不僅取消犯規、還直接沒收這顆三分，勇士只剩88：87一分領先，但塔圖姆最後一擊失手，勇士驚險取勝。
數據方面，勇士、塞爾提克本場都嚴重仰賴三分出手，但外線命中率都僅3成出頭，因而形成低比分大戰，波傑姆斯基18分、7籃板與2助攻，倫德伯格12分、8籃板，輸球的綠衫軍部分，一哥塔圖姆上半場23分，下半場卻7投0中僅拿4分，全場27分、10籃板與6助攻，懷特14分、5籃板。
🏀邁阿密熱火123：112奧克拉荷馬雷霆
「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）本場因右側腹股溝肌腱炎，缺席與雷霆強強對抗，但主力球星阿德巴約（Bam Adebayo）跳出，全場貢獻24分、15籃板、12助攻、2抄截、3火鍋且0失誤的歷史級大三元數據。
熱火終場123：113擊敗傷兵滿營的雷霆，取得近期一波7連勝，排名與活塞並列東區第5。阿德巴約本場成為最大功臣，他傳出12次助攻為生涯新高紀錄，他賽後表示，「當你最好球員之一缺陣時，另一個球員就要挺身而出，那就是我，我想我們有做好自己的工作。」
🏀丹佛金塊151：145芝加哥公牛
丹佛金塊今（23）日交手芝加哥公牛，控球後衛吉迪（Josh Giddey）和約基奇（Nikola Jokic）正面對決，兩人同場狂飆大三元，公牛和金塊最終鏖戰到延長加賽，金塊151：145贏球，約基奇攻下37分、18籃板與11助攻，莫瑞（Jamal Murray）狂砍45分、5籃板與7助攻。
輸球的公牛方面，吉迪全場繳出23分、14籃板與22助攻，成為隊史自1969年以來，第一位單場貢獻20分、20助攻的球員。
🏀11月23日 NBA 今日賽果一覽
🏀11月24日 NBA 明日賽程預告（台灣時間）
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勇士紙面陣容雖然落後塞爾提克，但開局與綠衫軍打得有來有回，中鋒貝西（Charles Bassey）發揮出色，塞爾提克主要靠塔圖姆進攻，上半場就攻下23分，勇士半場取得2分領先。
第三節，綠衫軍懷特（Derrick White）率隊反攻，搭配第二陣容加爾薩（Luka Garza）等人配合逆轉比分，單節打出33：25逆轉。勇士只能帶著6分落後進入最後一節。
塔圖姆上下半場判若兩人 最後一擊還失手
末節開局，桑托斯連續投進2顆外線，倫德伯格連續2波單打取分，勇士直接超前，後續兩隊一路糾纏，分差始終在3分左右，但勇士突然超過3分鐘沒得分，又被塞爾提克超前。
最後收官階段，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）突然開砲，先切入後再投一顆三分外線，率隊再度超前，最後1分7秒時，又在底線投進三分還製造犯規，結果塞爾提克挑戰後，裁判不僅取消犯規、還直接沒收這顆三分，勇士只剩88：87一分領先，但塔圖姆最後一擊失手，勇士驚險取勝。
數據方面，勇士、塞爾提克本場都嚴重仰賴三分出手，但外線命中率都僅3成出頭，因而形成低比分大戰，波傑姆斯基18分、7籃板與2助攻，倫德伯格12分、8籃板，輸球的綠衫軍部分，一哥塔圖姆上半場23分，下半場卻7投0中僅拿4分，全場27分、10籃板與6助攻，懷特14分、5籃板。
「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）本場因右側腹股溝肌腱炎，缺席與雷霆強強對抗，但主力球星阿德巴約（Bam Adebayo）跳出，全場貢獻24分、15籃板、12助攻、2抄截、3火鍋且0失誤的歷史級大三元數據。
熱火終場123：113擊敗傷兵滿營的雷霆，取得近期一波7連勝，排名與活塞並列東區第5。阿德巴約本場成為最大功臣，他傳出12次助攻為生涯新高紀錄，他賽後表示，「當你最好球員之一缺陣時，另一個球員就要挺身而出，那就是我，我想我們有做好自己的工作。」
丹佛金塊今（23）日交手芝加哥公牛，控球後衛吉迪（Josh Giddey）和約基奇（Nikola Jokic）正面對決，兩人同場狂飆大三元，公牛和金塊最終鏖戰到延長加賽，金塊151：145贏球，約基奇攻下37分、18籃板與11助攻，莫瑞（Jamal Murray）狂砍45分、5籃板與7助攻。
輸球的公牛方面，吉迪全場繳出23分、14籃板與22助攻，成為隊史自1969年以來，第一位單場貢獻20分、20助攻的球員。
|客隊
|比分
|主隊
|勝隊表現最佳
|敗隊表現最佳
|底特律活塞
|97：107
|亞特蘭大老鷹
|亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）27分2籃板
|湯普森（Ausar Thompson）18分12籃板5助攻
|奧克拉荷馬雷霆
|113：123
|邁阿密熱火
|阿德巴約（Bam Adebayo）24分15籃板12助攻
|史蒂茨（Bennett Stirtz）21分3籃板5助攻
|丹佛金塊
|151：145
|芝加哥公牛
|莫瑞（Jamal Murray）45分5籃板7助攻
|希爾德（Buddy Hield）33分7籃板6助攻（吉迪23分14籃板22助攻）
|達拉斯獨行俠
|116：114
|猶他爵士
|弗拉格（Cooper Flagg）28分3籃板4助攻
|米哈伊柳克（Svi Mykhailiuk）36分
|奧蘭多魔術
|96：116
|華盛頓巫師
|喬治（Kyshawn George）24分3籃板4助攻
|達·席爾瓦（Tristan da Silva）18分
|印第安納溜馬
|106：113
|紐約尼克
|唐斯（Karl-Anthony Towns）30分13籃板5助攻
|西亞卡姆（Pascal Siakam）25分6籃板
|波士頓塞爾提克
|87：88
|金州勇士
|波傑姆斯基（Brandin Podziemski）18分7籃板
|塔圖姆（Jayson Tatum）27分10籃板6助攻
|開賽時間 (CST)
|客隊
|主隊
|08:00
|波特蘭拓荒者
|費城76人
|08:00
|曼菲斯灰熊
|夏洛特黃蜂
|08:30
|奧克拉荷馬城雷霆
|印第安納溜馬
|08:30
|布魯克林籃網
|明尼蘇達灰狼
|08:30
|密爾瓦基公鹿
|多倫多暴龍
|09:00
|鳳凰城太陽
|新奧爾良鵜鶘
|09:00
|克里夫蘭騎士
|芝加哥公牛
|09:30
|洛杉磯快艇
|休士頓火箭
|11:00
|聖安東尼奥馬刺
|沙加緬度國王
|11:00
|猶他爵士
|洛杉磯湖人