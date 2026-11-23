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勇士紙面陣容落後 首節卻取得7分領先

塔圖姆上下半場判若兩人 最後一擊還失手

邁阿密熱火123：112奧克拉荷馬雷霆

丹佛金塊151：145芝加哥公牛

11月23日 NBA 今日賽果一覽

客隊 比分 主隊 勝隊表現最佳 敗隊表現最佳 底特律活塞 97：107 亞特蘭大老鷹 亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）27分2籃板 湯普森（Ausar Thompson）18分12籃板5助攻 奧克拉荷馬雷霆 113：123 邁阿密熱火 阿德巴約（Bam Adebayo）24分15籃板12助攻 史蒂茨（Bennett Stirtz）21分3籃板5助攻 丹佛金塊 151：145 芝加哥公牛 莫瑞（Jamal Murray）45分5籃板7助攻 希爾德（Buddy Hield）33分7籃板6助攻（吉迪23分14籃板22助攻） 達拉斯獨行俠 116：114 猶他爵士 弗拉格（Cooper Flagg）28分3籃板4助攻 米哈伊柳克（Svi Mykhailiuk）36分 奧蘭多魔術 96：116 華盛頓巫師 喬治（Kyshawn George）24分3籃板4助攻 達·席爾瓦（Tristan da Silva）18分 印第安納溜馬 106：113 紐約尼克 唐斯（Karl-Anthony Towns）30分13籃板5助攻 西亞卡姆（Pascal Siakam）25分6籃板 波士頓塞爾提克 87：88 金州勇士 波傑姆斯基（Brandin Podziemski）18分7籃板 塔圖姆（Jayson Tatum）27分10籃板6助攻

11月24日 NBA 明日賽程預告（台灣時間）

開賽時間 (CST) 客隊 主隊 08:00 波特蘭拓荒者 費城76人 08:00 曼菲斯灰熊 夏洛特黃蜂 08:30 奧克拉荷馬城雷霆 印第安納溜馬 08:30 布魯克林籃網 明尼蘇達灰狼 08:30 密爾瓦基公鹿 多倫多暴龍 09:00 鳳凰城太陽 新奧爾良鵜鶘 09:00 克里夫蘭騎士 芝加哥公牛 09:30 洛杉磯快艇 休士頓火箭 11:00 聖安東尼奥馬刺 沙加緬度國王 11:00 猶他爵士 洛杉磯湖人

NBA今（23）日有7場比賽進行，焦點戰為金州勇士交手波士頓塞爾提克，近況不佳的兩隊正面對決，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）持續缺陣，但勇士一路緊咬比分，末節更靠桑托斯（Gui Santos）、倫德伯格（Yaxel Lendeborg）連續追分逆轉，最後23秒，1分領先勇士發球失誤，塞爾提克喊出暫停，塔圖姆（Jayson Tatum）操刀最後一擊失手，勇士88：87歷經驚滔駭浪，成功終止5連敗，勇士本季主場7勝1敗、勝率高達87.5%。勇士紙面陣容雖然落後塞爾提克，但開局與綠衫軍打得有來有回，中鋒貝西（Charles Bassey）發揮出色，塞爾提克主要靠塔圖姆進攻，上半場就攻下23分，勇士半場取得2分領先。第三節，綠衫軍懷特（Derrick White）率隊反攻，搭配第二陣容加爾薩（Luka Garza）等人配合逆轉比分，單節打出33：25逆轉。勇士只能帶著6分落後進入最後一節。末節開局，桑托斯連續投進2顆外線，倫德伯格連續2波單打取分，勇士直接超前，後續兩隊一路糾纏，分差始終在3分左右，但勇士突然超過3分鐘沒得分，又被塞爾提克超前。最後收官階段，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）突然開砲，先切入後再投一顆三分外線，率隊再度超前，最後1分7秒時，又在底線投進三分還製造犯規，結果塞爾提克挑戰後，裁判不僅取消犯規、還直接沒收這顆三分，勇士只剩88：87一分領先，但塔圖姆最後一擊失手，勇士驚險取勝。數據方面，勇士、塞爾提克本場都嚴重仰賴三分出手，但外線命中率都僅3成出頭，因而形成低比分大戰，波傑姆斯基18分、7籃板與2助攻，倫德伯格12分、8籃板，輸球的綠衫軍部分，一哥塔圖姆上半場23分，下半場卻7投0中僅拿4分，全場27分、10籃板與6助攻，懷特14分、5籃板。「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）本場因右側腹股溝肌腱炎，缺席與雷霆強強對抗，但主力球星阿德巴約（Bam Adebayo）跳出，全場貢獻24分、15籃板、12助攻、2抄截、3火鍋且0失誤的歷史級大三元數據。熱火終場123：113擊敗傷兵滿營的雷霆，取得近期一波7連勝，排名與活塞並列東區第5。阿德巴約本場成為最大功臣，他傳出12次助攻為生涯新高紀錄，他賽後表示，「當你最好球員之一缺陣時，另一個球員就要挺身而出，那就是我，我想我們有做好自己的工作。」丹佛金塊今（23）日交手芝加哥公牛，控球後衛吉迪（Josh Giddey）和約基奇（Nikola Jokic）正面對決，兩人同場狂飆大三元，公牛和金塊最終鏖戰到延長加賽，金塊151：145贏球，約基奇攻下37分、18籃板與11助攻，莫瑞（Jamal Murray）狂砍45分、5籃板與7助攻。輸球的公牛方面，吉迪全場繳出23分、14籃板與22助攻，成為隊史自1969年以來，第一位單場貢獻20分、20助攻的球員。