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拜會柯文哲請益？沈伯洋：如果可以應該很早就約成

民眾黨創黨主席柯文哲今（23）日接受專訪時表示，真的要給民進黨台北市長候選人沈伯洋當台北市長嗎？「頭殼壞掉，沈伯洋那個樣子，天啊」。對此沈伯洋回應表示，還是要提醒大家對事不對人，包括食安的追蹤或社宅怎麼樣做決定，這都是可以請益的方向，縱使對方有很多想法他也不贊同，覺得大家應該是要對事，不需要針對人或人格來互相討論。柯文哲直呼給沈伯洋當選台北市長「頭殼壞掉」。沈伯洋先是打趣稱，柯市長的言論總是如此美妙，但還是要跟大家提醒，拜訪柯是對事不對人，包括可以請益食安追蹤或是社宅，過去怎麼排除萬難做決定，這是可以請益的方向。沈伯洋說，柯文哲也有很多想法他不贊同，那不贊同的地方，也不會自己過去然後跟他講說，然後兩個在那邊吵架。覺得大家都應該要對事，不需要針對人或人格互相討論，覺得市政並不是這樣。媒體追問是否還是會約時間請益，沈伯洋說，可以約的話，應該很早就可以約得成，那因為現在已經只剩5天，對自己而言聽更多市民的聲音然後再提出政見，是比較重要的事。