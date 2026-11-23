我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一藍一粉的舞獅先後登場，宣布賴薇如（左）懷的是龍鳳胎。（圖／翻攝自賴薇如IG@imdoris_1230）

41歲女星賴薇如在2024年與老公邱樂偉（Royal）登記結婚，歷經試管嬰兒、子宮外孕等艱辛求子過程後，終於在今年10月宣布自然懷孕喜訊。而繼20日挺22周孕肚搭高鐵南下高雄看BTS後，賴薇如在昨（22）日於IG分享辦性別趴的照片，邀請昔日七朵花成員陳喬恩、趙小僑等好友到場，在準備揭曉時，一開始出現藍色舞獅，讓大家都以為懷男寶，不料下一秒又出現粉色舞獅，揭曉懷上龍鳳胎，大反轉讓全場都看哭。賴薇如在昨日分享性別趴的現場照片，只見她穿著一身白色洋裝，挺著已22周的孕肚，將頭髮盤起，頭上還黏著「BOY GIRL」的小鑽，她的老公則穿著一身淡藍色西裝，站在她身旁。而公布性別的方式，夫妻倆選擇用亞洲化的舞獅進行，當藍色舞獅出場叼著「喜獲麟兒」的字樣時，大家狂歡呼以為是懷男寶，沒想到下一秒粉色舞獅叼著「千金報喜」現身，揭曉懷上龍鳳胎，好消息讓全場都忍不住哭出來。當天賴薇如不僅邀請昔日七朵花的好姐妹陳喬恩、趙小僑，還邀請了熊熊、JR紀言愷、舞陽等演藝圈好友。趙小僑也在看到好姐妹的好消息後，感動發出動態寫下：「太開心了。」還放上兩個落淚的表情符號，似乎是為好友的喜訊激動落淚。而在性別趴前，賴薇如搶先現身BTS演唱會，從台北搭高鐵南下看BTS，挑戰當天來回，這也是她帶著肚子裡的寶寶看的第一場演唱會。不過在演唱會中段時，賴薇如竟嗨到忘記自己在懷孕，直接開心跳個不停，讓老公緊張的立刻阻止，她還用「不准我再離開月球表面」形容當時的情景，把夫妻倆一個嗨到忘我、一個忙著喊停的反差寫得相當逗趣。