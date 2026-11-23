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檢方指李崇智兄弟赴中受招待 隨後替林乃立助選

林乃立否認收境外資金 稱李崇智只是地方仕紳

今年9月曾因丈夫過往案件引發爭議

九合一選舉最後倒數，不久前才跟民眾黨創黨主席柯文哲一同車隊掃街的民眾黨台南市永康區市議員候選人林乃立，20日遭台南地檢署以涉嫌違反《反滲透法》搜索、約談。檢方訊後認為，林乃立與中華民生經濟改革促進黨主席李崇智及其胞弟涉犯受境外勢力指示、資助而助選或參與競選等罪嫌重大，但無羈押必要，諭知林乃立20萬元交保。林乃立當晚聲明，強調自己從未收受任何「紅錢」或政治資助，並質疑檢調選在投票前一週發動搜索，恐對選舉公平造成影響。台南地檢署日前表示，接獲調查局彰化縣調查站提供境外勢力介入選舉情資，隨即由主任檢察官、檢察官組成專案小組，指揮彰化縣調查站、台南市調查處、永康分局及彰化縣警局刑警大隊偵辦。檢調20日持搜索票同步搜索4處，並傳喚3名被告、9名證人共12人到案。李崇智除為中華民生經濟改革促進黨主席，也兼任台南市敦親睦鄰關懷協會、榮欣退伍軍人協會及樂活銀髮族協會理事長，其胞弟則擔任理事，2人去年11月曾率團赴中國，接受當地「港澳台工作辦公室」成員落地招待並聽從指示。檢方指出，李姓兄弟返台後，今年2月至9月間多次利用個人人脈及社團活動機會，替參選永康區市議員的林乃立拉票助選，涉嫌接受滲透來源指示、資助從事選舉活動。檢察官訊問後，認定3人涉犯《反滲透法》第4條第1項相關罪嫌重大，但目前沒有羈押必要，因此諭知李崇智30萬元交保、其胞弟5萬元交保，2人並限制出境、出海；林乃立則以20萬元交保，其餘證人訊後請回。林乃立交保後聲明，強調從未收受任何中國資金、所謂「紅錢」或政治資助。她表示，李崇智是永康地方仕紳，雙方確實認識，也有正常互動，但「認識不等於收受資助，正常往來更不應被無限上綱」。林乃立也表示，她尊重司法，願意配合所有合法調查，但對於檢調選在投票前僅剩一週的敏感時刻發動搜索，必須嚴正提出質疑，「為何必須選在此時執行搜索？」她認為，當自己的名字在選前與《反滲透法》案件連結，很容易讓外界誤以為她涉及收受境外資金，即使日後證明清白，選舉也早已結束，對個人名譽及選舉公平造成的影響難以回復。林乃立因此要求，檢調在不妨礙偵查的前提下，應向社會說明此時搜索的必要性，也反對外界藉《反滲透法》案名延伸出未經證實的指控。林乃立今年9月也曾遭揭露，她的配偶過去曾涉及校園猥褻案件，卻仍在競選期間擔任選務助理。林乃立當時公開譴責丈夫過去的錯誤，並表示維持婚姻是考量孩子成長，並不代表原諒相關行為。